Sovranismo chic "Puglia-style": Matteo Salvini tra Giorgino e la Setta

Matteo Salvini al Wonder Beach di Cozze, in Puglia con Liliam Melchiorre , mamma di Monica Setta

Chi ieri sera ha seguito su Rai1 il collegamento di Matteo Salvini in diretta con Francesco Giorgino nello speciale dedicato alla crisi di Governo non sa che il leader del Carroccio, già lanciatissimo nella campagna elettorale, era collegato dal Wonder Beach di Cozze, in Puglia. Il suo intervento televisivo è stato applauditissimo dalle oltre duemila persone giunte da tutto il "tacco" dello Stivale per ascoltarlo e farsi un selfie come con le rockstar.

Reduce dal Gargano e in procinto di ripartire per altre tappe del tour d'agosto, Salvini si è concesso una cena blindata a base di specialità pugliesi. Finita la kermesse e dopo aver salutato e abbracciato chiunque fosse andato a trovarlo, il ministro dell'Interno è salito nel roof del Wonder Beach dove Nuccio Altieri aveva organizzato un tavolo imperiale super curato. Tovaglie di fiandra, sottopiatti d'argento, fiori di campo in bolle mignon di cristallo al centro tavola ed un menu quasi interamente a base di pesce. Dai crudi di mare alla frittura passando per le burratine e la focaccia barese, Salvini ha assaggiato ogni specialità tipica della regione.

Fra i commensali, e seduta accanto all'acclamatissimo Matteo, spiccava - invitata dal patron Gustavo Nitti - la giornalista Monica Setta particolarmente elegante nel suo abito rosa cipria. Con la conduttrice di UnoMattina in Famiglia, pugliese doc e autentica regina dell'estate 2019, era invitata anche la mamma Liliam Melchiorre, insegnante ottantaseienne in pensione che, oltre ad aver spopolato con la sua simpatia, ha voluto a tutti i costi un selfie con "Matteo", foto gratificata da molti like sulla pagina Instagram della biondissima Setta, che molti ormai considerano la principale esponente del "sovranismo chic".

Con la giornalista e conduttrice, erano invitati anche Massimo Casanova patron del Papeete Beach ed eurodeputato leghista, il caposegreteria di Salvini Andrea Paganella, il patron di Telerama Paolo Pagliaro, l'eurodeputato Simona Baldassarre, il Sottosegretario Vanna Gavia (molto chic in jeans e T-shirt bianca), Massimo Zullino, Giovanni Riviello fondatore della Lega in Puglia, e l'immancabile e già citato Nuccio Altieri con la moglie Erika. Altieri è considerato un potenziale candidato alla presidenza della Regione Puglia contro la ricandidatura dell'attuale governatore Michele Emiliano.



Monica Setta con Gustavo Nitti, patron del Wonder Beach di Cozze

In pantaloncini e maglietta, Salvini ha tenuto banco a tavola parlando di pesca e del suo amore per le bellezze pugliesi soprattutto quelle marine. Nel finale, trionfo di frutta e fichi leccesi molto apprezzati dalla tavolata. Salvini ha lasciato il dinner intorno alle due di notte e subito la compagnia si è sciolta. Il leader del Carroccio ha dormito a Polignano e stamane, prima di ripartire per Policoro, ha avuto il tempo di ringraziare la generosa terra di Puglia che tanto lo ama con una foto scattata a colazione davanti al mare celebrato da Domenico Modugno, del quale il 6 agosto è ricorso il venticinquesimo anniversario della scomparsa.