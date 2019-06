SQUID App introduce la versione web mobile

SQUID App introduce la versione web mobile, squidapp.com, della sua popolare app di notizie. I possessori di smartphone in tutto il mondo potranno da ora seguire le ultime notizie dalle migliori testate a distanza di un solo click dal browser utilizzato.

SQUID App introduce la versione web mobile - COSA CAMBIA

- La versione web mobile di SQUID offre una vasta selezione di testate e categorie.

- Puoi cambiare rapidamente tra più di 14 paesi.

- Dispone di una grafica ordinata e incentrata sulle immagini.

SQUID App, arriva la versione mobile web - SQUID

SQUID rende facilmente disponibili le notizie più rilevanti e con la versione web mobile offre una vasta gamma di categorie che l’utente può seguire in un newsfeed incentrato sulle immagini. L’algoritmo di SQUID raccoglie e ordina gli articoli delle migliori testate del web, permettendo all’utente di rimanere aggiornato sugli ultimi avvenimenti. Allo stesso tempo, SQUID indirizza il traffico, principalmente Millennials, dall’app alle testate.

"SQUID ha lo scopo di aiutare le generazioni più giovani in ogni paese a scoprire i contenuti più interessanti e coinvolgenti in modo facile e divertente,” afferma Johan Othelius, CEO e fondatore di SQUID App. “Ora vogliamo offrire i nostri servizi non solo a chi utilizza l’app, ma per tutti i possessori di smartphone.”

Per ulteriori categorie e maggiori strumenti di personalizzazione, consigliamo di scaricare SQUID, disponibile su App Store, Google Play Store e Huawei AppGallery.