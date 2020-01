Stasera in tv su tutti i canali: come risponde la Rai al Grande Fratello

Stasera in tv: i programmi di tutti i canali. Parte il Grande fratello, come risponde la Rai?

Questa sera partirà su canale 5 il Grande Fratello Vip, il reality di Mediaset che ogni anno macina milioni di telespettatori. Alla conduzione Alfonso Signorini che prevede un’edizione scoppiettante.

Come risponde la Rai al seguitissimo reality? Ecco la programmazione di questa sera per ogni canale.

Stasera in tv sulla Rai

Rai 1

Ecco i programmi di stasera su Rai1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 Heidi

23:29 TG1 60 Secondi

23:30 Porta a Porta

Nello stesso orario del grande Fratello, Rai 1 manderà dunque in onda Heidi, la storia della dolce bambina dalle guance rosse, che appassiona tutti, grandi e piccini. Heidi vive sui monti svizzeri con il nonno, il cane e l’amico Peter. Un giorno Heidi viene portata a Francoforte per fare compagnia a Clara, una giovane ragazza costretta sulla sedia a rotelle. Lì però c’è una governante molto rigida, la signorina Rottenmeier.

Con il trascorrere dei giorni, Heidi si affezionerà sempre di più a Clara, ma sentirà il richiamo della montagna.

A seguire, Porta a Porta. Nel salotto di Bruno Vespa si tratteranno temi di attualità, con un folto gruppo di esperti.

Rai 2

I programmi di stasera su Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L'amica geniale - Le bambole - I soldi

23:30 Improvviserai

Rai 2 cercherà di affrontare il Grande Fratello con l’Amica geniale, il racconto dell’amicizia tra 2 bambine, Elena e Lila, ispirato ai best seller di Elena Ferrante. Nel primo episodio le due bambini si incontrano nella Napoli degli anni ’50. Sono molto diverse l’una dall’altra, ma fra loro nascerà un’amicizia destinata a durare per sempre.

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Gener - Azione Bellezza

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l'ha visto?

Rai 4

20:51 Just for Laughs XVIII ep.14

21:15 Tristano e Isotta

23:19 Babylon Berlin ep.1

Rai 5

20:19 JRR Tolkien, il professore,l'anello e il tesoro

21:15 In Scena Gianrico Tedeschi Prima Visione RAI

22:16 In Scena Bowienext - Nascita di una galassia

23:19 Variazioni su tema Distribuzione brevi manu Prima Visione RAI

23:30 Rolling Stone - Sesso, stampa e rock'n'roll Puntata 3

Rai Movie

21:10 Autumn in New York

23:05 Movie Mag

23:30 Tora! Tora! Tora!

Rai Premium

20:15 Un passo dal cielo 2 - Il seme della gelosia ep.4

21:20 Maria Teresa - 2° parte

23:10 Passione e potere: i segreti della Regina Vittoria

Rai Storia

20:00 Persone, eventi, ricorrenze dell'8 gennaio 2020

20:30 Passato e Presente Futurismo tra arte e politica con il Prof. Francesco Perfetti

21:10 Repubblica Romana 1849. Un romanzo d'avventura p.2

22:00 Mariangela! p.2

Rai Sport

21:00 Memex Nautilus - Microbiota, da sempre insieme a noi Replica

21:40 Memex Donne di Scienza - ep. 08: Amalia Ercoli Finzi Replica

22:10 Perfect English episodio 3 Replica

22:20 Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Once in a Blue Moon Replica

22:40 English Up episodio 28 Replica

22:50 The Language of Business episodio 3 Replica

23:00 Gli Speciali di Rai Scuola Lavoro Replica

23:05 Gli Speciali di Rai Scuola Diritto allo studio, arma di pace Replica

23:35 Digital World Puntata 7 Replica

Rai Gulp

20:35 Penny on M.A.R.S.

21:00 Cercami a Parigi

21:50 Alex and co.

22:15 SNAP 2019/2020

22:20 Baby boss di nuovo in affari

22:45 Inazuma Eleven Go

Rai Yoyo

20:00 MINNIE'S BOW TOONS YR1 - EP. 8

20:05 VAMPIRINA YR1 - EP.8

20:25 PJ MASKS 2 - EP.11

20:40 PJ MASKS 2 - EP.12

20:50 WINX CLUB 8 - EP.20

21:15 BING - EP.54, 55, 56, 57, 58

21:50 LE STORIE DI PAURA DI MASHA - EP.3 e 4

22:05 44 GATTI - EP.11 e 12

22:30 SCHOOL OF ROARS - EP.20, 21, 22, 23

22:55 PEPPA PIG 7 - EP.28, 29, 30, 31, 32

23:25 LOOPDIDOO 4 - EP.5, 6, 7, 8

23:50 LUPO - EP. 28 e 29

STASERA IN TV SU CANALE 5: INIZIA IL GRANDE FARTELLO VIP

Canale 5

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 GRANDE FRATELLO VIP

Stasera partirà la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà al timone Alfonso Signorini. Accanto a lui come opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Stasera in tv sugli altri canali

Rete 4

20:30 STASERA ITALIA

21:27 L'UOMO DI NEVE - 1 PARTE - 1aTV

22:10 TGCOM

22:12 METEO.IT

22:16 L'UOMO DI NEVE - 2 PARTE - 1aTV

Italia 1

20:25 C.S.I. MIAMI - OBIETTIVO PRECISO

21:20 SAFE - 1 PARTE

22:10 TGCOM

22:13 METEO.IT

22:16 SAFE - 2 PARTE

23:15 IENEYEH

Italia 2

20:40 NARUTO SHIPPUDEN - IZANAGI E IZANAMI

21:00 NARUTO SHIPPUDEN - TI AMERO' SEMPRE

21:30 I GOONIES

23:36 KICK - ASS 2

IRIS

20:05 WALKER TEXAS RANGER IV - LUCAS - II PARTE

21:00 SPARTACUS

La 5

21:10 SCHERZI DEL CUORE - 1 PARTE

22:14 TGCOM24

22:18 METEO.IT

22:20 SCHERZI DEL CUORE - 2 PARTE

23:33 UOMINI E DONNE

TOP CRIME

20:10 LAW & ORDER: UNITA' SPECIALE XVI - IL PASSATO RITORNA

21:10 LA VERITA' SUL CASO HARRY QUEBERT

22:00 LA VERITA' SUL CASO HARRY QUEBERT

22:50 CHICAGO P.D. III - ANIMALE NOTTURNO

23:40 CHICAGO P.D. III - UN CASO DA RISOLVERE

Mediaset extra

20:00 R.I.S. ROMA 3- DELITTI IMPERFETTI - IDENTITA' SEGRETA

21:10 SCHERZI A PARTE SNACK

21:45 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

BOING

20:30 Teen Titans Go !

21:00 Steven Universe

21:25 Steven Universe

21:50 Steven Universe

22:20 Dragon Ball Super new ®

22:45 Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

20:40 Koala Kid

22:15 Simsalagrimm

23:00 Yeti Tales

23:25 Yeti Tales

La 7

20:00 TG LA7

20:35 Otto e Mezzo

21:15 Speciale Atlantide - Andrea Purgatori conduce: A un passo dalla guerra

La 7 D

20:25 Cuochi e Fiamme

21:30 Cara, insopportabile Tess

23:30 Detective coi tacchi a spillo

Super

20:00 HENRY DANGER

20:25 GAME SHAKERS

20:50 GAME SHAKERS

21:15 KALLY S MASHUP

Italia 7 Gold

20:00 CASALOTTO

20:45 DIRETTA STADIO

23:30 CHRONO GP

Paramount Channel

20:00 Vita da strega

20:30 Vita da strega

21:10 Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

23:20 Casanova

NOVE

22:40 Il giorno del giudizio Ep 1

23:55 Escobar: la vera storia 1' Stagione Ep 1

Giallo tv

20:15 Law & Order Black out

21:10 Shetland - 1^TV

23:10 Profiling - Insospettabile. 1a parte

K2

20:00 Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:25 A tutto reality: le origini

22:00 Come e' fatto

23:15 Come e' fatto: Supercar - Maserati Quattroporte

23:40 Come e' fatto: Supercar - Weismann MF5

D-MAX

20:25 Nudi e crudi XLI primi a cadere

21:25 Il boss del paranormal - 1^TV

22:15 Airport Security Spagna - 1^TV

22:40 Airport Security Spagna - 1^TV

23:15 Il boss del paranormal

RealTime

20:10 Cortesie per gli ospiti - Enrico e Ferdinando vs. Lorenzo

21:10 Vite al limite - Aaron

23:05 Vite al limite – Kelly

Motor Trend Italia

20:25 Fast N' Loud - Macchina volante

21:20 Fast N' Loud72 Cool Kingwood/Retro Replica...

22:15 Vedo gente, guido cose - 1^TV

22:45 Lord of the Bikes - Officine08 vs Imbarcadero 14

23:40 Fast N' Loud - La Riviera del '69

Cielo

20:15 Affari di famiglia L'auto dei sogni

20:45 Affari di famiglia Il re del rock

21:15 Tornado F6 - La furia del vento

23:00 Desideria - La vita interiore

Tv 8

20:25 Guess My Age - Indovina l'età Ep. 77 Prima TV

21:30 The Karate Kid - Per vincere domani

23:45 Karate Kid II - La storia continua

Food Network

20:00 L'Italia a morsi - Con Chiara Maci 1' Stagione Ep.10

21:00 L'Italia a morsi - Con Chiara Maci 2' Stagione Ep.1

22:00 L'Italia a morsi - Con Chiara Maci - 1^TV 2' Stagione Ep.5

23:00 L'Italia a morsi - Con Chiara Maci 2' Stagione Ep.4 e 5

Sky Uno

20:00 Master - Chef Magazine Ep. 9 Prima TV

20:20 Cuochi d'Italia Ep. 3

21:15 Italia's Got Talent Audizioni

23:15 Italia's Got Talent Audizioni

La 1

20:00 Telegiornale

20:35 Meteo

20:40 Via col venti

21:05 Chicago Fire - Dietro la parete

21:50 Hawaii Five-0 - Sicurezza nazionale

22:35 Info Notte

22:45 Meteo notte

22:55 Lotto Svizzero

23:00 The Blacklist - Guillermo Rizal

23:40 7 giorni per cambiare

La 2

20:10 Il prima e dopo sport

20:40 Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 - Slalom maschile

21:35 Ol segreto da la centenaria ovvero düü amis comé nüm

23:15 Riparare i viventi

Super Tennis

19:00 LIVE ATP 250 Doha Milos RAONIC (CAN) vs Corentin MOUTET (FRA)

21:05 Magazine ATP

Canale 20 Mediaset

20:15 THE BIG BANG THEORY VIII - L'IMPLEMENTAZIONE DEL FORTINO

20:42 THE BIG BANG THEORY VIII - IL DETERIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

21:04 SHOOTER III - CAPOBRANCO - 1aTV

22:01 SHOOTER III - GIORNATA DI ORIENTAMENTO - 1aTV

23:01 LUCIFER II - LE MANIGLIE DELL'AMORE

23:53 LUCIFER II - UN BEL GIORNO PER MORIRE

Donna Tv

20:00 Cielo Rojo

21:00 Dolce Valentina

22:00 A.A.A Cercasi Marito

23:45 Aspettando Perla Nera

VH1

20:00 Ridiculousness: Veri American Idiots Tyler The Creator

20:20 Ridiculousness: Veri American Idiots Chanel And Sterling 14

20:40 Ridiculousness: Veri American Idiots Nate Robinson

21:00 Ink Master

22:00 Ink Master

23:00 Una coppia in affari Artigianale E Su Misura

23:25 Una coppia in affari Casa Abbandonata

23:50 Una coppia in affari Casa Danneggiata

HGTV - HOME GARDEN TV

21:00 Disponibile dal 2 febbraio 2020

23:00 Disponibile dal 2 febbraio 2020

FOCUS

20:15 INDAGINI AD ALTA QUOTA XV - CATASTROFE AD ALTA QUOTA

21:15 PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI - ABU RAWASH E LA PIRAMIDE PERDUTA

22:15 I GRANDI IMPERI DELLA STORIA - GLI IMPERI ISLAMICI

23:15 MEGA DISASTRI I - IL VULCANO DI YELLOWSTONE

DeaKids

20:00 New School

20:25 Kally''s Mashup

21:10 New School

21:40 Camilla Store

22:10 Pippi Calzelunghe

23:15 Freestyle - Tutta un'altra stanza

Fresbee

20:00 Trolls: la festa continua!

21:40 Cry Babies Magic Tears

21:50 Trolls: la festa continua!

22:05 Paint Your Life

LaEffe

20:40 Lettori Young 1' Stagione Ep.19

21:10 La classe laeffe Film Festival

23:30 Fuori la voce 1' Stagione Ep.9

Euro Sport

20:00 Informazione Flash News

20:05 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale M (1a manche, da Madonna di Campiglio)

20:35 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale M (2a manche, da Madonna di Campiglio) Live

21:45 Biathlon World Team Challenge da Gelsenkirchen, Germania

23:00 Rally Dakar 3a tappa

23:30 Rally Africa Eco Race 2a tappa

23:50 Informazione Flash News

23:55 Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)

Sport Italia

20:30 Si Motori

21:00 Calcio Tonight

23:00 Calcio & Mercato

Fox

20:10 The Big Bang Theory La città replicata

20:35 The Big Bang Theory La congettura della bat-biscottiera

21:00 Le regole del delitto perfetto Moriremo tutti Prima TV

21:50 Emergence Piper

22:45 Emergence Fotocamera carriola tigre cuscino

23:35 I Griffin Armonie musicali

Sky Cinema Collection

21:15 I delitti del Bar - Lume - Il telefono senza fili

23:00 I delitti del Bar - Lume-Azione e reazione

Premium Cinema

21:15 Jupiter - Il destino dell'universo

23:27 The Boss