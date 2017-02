Su IL del Sole24Ore focus sulla cattiva informazione e poi...

Una riflessione su come la cattiva informazione stia scacciando la vera conoscenza. E’ questo uno dei temi affrontati dal nuovo numero di IL, il mensile de Il Sole 24 Ore dedicato alle Idee e al Lifestyle, in edicola con il quotidiano da venerdì 17 febbraio. Lo spazio pubblico è sempre più dominato da un ampio assortimento di persone poco informate, molte delle quali sono autodidatte, disprezzano l’istruzione regolare e minimizzano il valore dell’esperienza. Ma la conoscenza è davvero più in pericolo e la conversazione e il dibattito sono davvero così più difficili oggi di quanto non lo fossero cinquanta o cento anni fa? Una parte di questo conflitto sulla pubblica piazza è soltanto un rumore di fondo del tutto prevedibile, ora amplificato da internet e dai social media. Internet raccoglie fattoidi e idee sgangherate e poi spalma tutta questa cattiva informazione e questi miseri ragionamenti in tutto il mondo elettronico.

Il nuovo numero di IL racconta anche l’attuale scenario politico mondiale dedicando la storia di copertina al conflitto siriano, un disastro umanitario che sembra senza fine e che IL cercare di decifrare raccontando per mappe, con diverse infografiche, cosa sta succedendo davvero, quali sono le forze militari in campo e come potrebbe andare a finire. Il mensile passa poi ad analizzare com’è nato il terrorismo freelance: la povertà relativa, la platform economy e l’uberizzazione della guerra.

Ma lo scenario politico mondiale vede imporsi anche diverse donne che contano, già al governo o nel tentativo di arrivarci: IL propone il ritratto della francese Marine Le Pen, che attende il grande giorno delle presidenziali di maggio, per passare a quello di Theresa May, l’indecifrabile Lady chiamata a guidare la Gran Bretagna fuori dall’Europa, fino alla testimonial elegante, mondana e moderata del trumpismo Ivanka Trump: la figlia preferita di papà Donald, l’unica in grado di tenerlo a bada, consigliarlo, strapparlo temporaneamente al suo irrimediabile narcisismo. Senza dimenticare Angela Merkel, che si ricandida per non cedere ai bulli populisti che minacciano la sua idea di Unione europea fatta di rigore e di accoglienza.

