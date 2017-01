Su Radio 24 Smart City Speciale energia i trucchi per scaldare la casa al top

Radio 24 Smart City Speciale energia i trucchi per migliorare l'efficienza energetica della casa.

Radio 24 Smart City Speciale energia si dedica al tema dell'efficienza energetica. Da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio il programma sull’innovazione di Maurizio Melis affronta nel dettaglio tutti i dilemmi in materia: meglio investire su un cappotto termico o su un impianto fotovoltaico? Su una nuova caldaia o su una pompa di calore? Quale tipo di infissi è meglio scegliere per la propria abitazione? Una guida sintetica in 5 puntate aiuterà gli ascoltatori ad orientarsi nel mondo delle rinnovabili e della efficienza energetica.

Le soluzioni sono tante e diverse, ma la scelta non è facile, e la risposta non è una; dipende dalle condizioni climatiche del territorio in cui si trova l’abitazione, dalle dimensioni dell’immobile, dal tipo di costruzione, una casa in pietra è differente da una costruita secondo i moderni criteri con materiali innovativi, e dalle tecnologie presenti all’interno, il tipo di riscaldamento per esempio potrebbe impattare sulla scelta degli infissi. E poi ci sono le detrazioni fiscali disposte dal governo per gli interventi di ristrutturazione volti al risparmi energetico, ma quali sono gli interventi compresi?

Smart City, con il supporto di alcune simulazioni e dei dati messi a punto ad hoc per il programma da RSE S.p.A. (Ricerca Sistema Elettrico), metterà a confronto le principali soluzioni tecnologiche per l'energia nel mondo residenziale analizzando e spiegando i principali criteri che dovrebbero orientare la scelta, sulla base di elementi quali costi, risparmi e tempo di rientro dell'investimento calcolati da RSE per vari climi, classi energetiche e tipologie di edificio. Smart City è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24 e disponibile in podcast sul sito www.radio24.it.