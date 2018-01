System 24, Diego Olivelli nuovo direttore vendite advertising

A partire da oggi, lunedì 22 gennaio, Diego Olivelli assume la Direzione Vendite Advertising Centri Media e Agenzie Italia della concessionaria pubblicitaria del Gruppo 24 ORE System24. Diego Olivelli, 56 anni, proviene da Classpi, la concessionaria di pubblicità del Gruppo Class Editori, dove ricopriva lo stesso ruolo e dove aveva anche la responsabilità dei periodici maschili.

In precedenza ha maturato una pluriennale esperienza in Mondadori Pubblicità e prima ancora in Publitalia. In System 24 Olivelli avrà il compito di presidiare e incrementare la vendita delle offerte pubblicitarie dei mezzi del Gruppo e di editori terzi presso i centri media e le agenzie pubblicitarie.

Con la nomina di Diego Olivelli, il Direttore Generale Commerciale del Gruppo 24 ORE e Direttore Generale di System 24 Massimo Colombo completa la squadra della concessionaria pubblicitaria del Gruppo, che ha visto arrivare a dicembre il nuovo Direttore Vendite Clienti Italia Vittorio de Majo e il nuovo Responsabile Operations Alessandro Lo Campo. La prima linea della concessionaria è completata da Marina Lemessi, a cui è affidato il coordinamento Moda e Lusso, e Renata Cavallina che gestisce il Marketing operativo.