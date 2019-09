Tale e Quale: Agostino Penna, il talento che ha strabiliato Bowie e De Filippi

A Tale e Quale Show edizione 2019 approda un talento musicale che ha mandato in visibilio perfino un artista geniale come David Bowie, tanto da convincere il "Duca Bianco" a fare l'impossibile per averlo come pianista al proprio matrimonio con la modella Iman nel 1992 a Firenze.

Lo stesso Carlo Conti, apprendiamo da fonti ufficiali, è rimasto strabiliato dalle sue doti decidendo d'inserirlo nel cast dello show del venerdì sera più seguito d'Italia (e più imitato all'estero), a costo di "strapparlo" all'amica Maria de Filippi, altra illustre fan del personaggio in questione.

Stiamo parlando di Agostino Penna, campano doc, diplomato al conservatorio di Avellino, ed ex membro della band Vanadium. A differenza di molti suoi colleghi dotati di grande talento ma avversi all'impegno e alla dedizione al proprio lavoro, Penna è partito per Boston a studiare alacremente musica contemporanea e, al suo ritorno in Italia, è stato immediatamente reclutato da tutti i pezzi da novanta del panorama musicale, fra i quali Umberto Tozzi e Lucio Dalla, continuando a comporre per il cinema, il teatro, la Tv.

Dopo aver conquistato perfino Bowie, Penna ha lavorato e lavora moltissimo soprattutto in televisione, occupandosi degli spazi musicali dei più importanti programmi Mediaset e Rai, e lavorando - fra gli altri - con Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo.

Da Costanzo a Maria De Filippi il passaggio è stato d'obbligo, e il buon Penna, peraltro appassionato di motori, è diventato colonna artistica portante del programma campione di ascolti Uomini e Donne, occupandosi di tutti i contenuti musicali del programma di Canale 5.

A Tale e Quale Show, che partirà venerdì 13 settembre su Rai1 con la nona edizione, oltre alle sue celebrate doti di cantante e musicista (e pianista sopraffino), mostrerà al pubblico il suo lato istrionico che gli permetterà di calarsi alla perfezione nei panni di qualsiasi personaggio (pare che, ai provini per il programma, gli autori siano rimasti senza parole per la capacità d'immedesimazione dell'artista irpino e per la duttilità della sua voce). Attendiamo dunque con trepidazione il "debutto" di Agostino in prima serata su Rai1, che lo vedrà gareggiare con Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Flora Canto, Eva Grimaldi, Davide De Marinis, David Pratelli, Francesco Monte, Gigi e Ross e Francesco Pannofino. Il tutto, sotto lo scanzonato (ma severo) giudizio di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Appuntamento dunque a venerdì sera con un'altra spumeggiante edizione di Tale e Quale Show e con le sorprese che Agostino Penna ha in serbo per i telespettatori.