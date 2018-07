Televisori Samsung: le principali innovazioni tecnologiche sino al TV QLED

First Look di New York, Samsung annuncia la nuova gamma di televisori TV QLED per il 2018.

TELEVISORI SAMSUNG: INNOVAZIONE COSTANTE

Samsung Electronics è il produttore di TV numero uno al mondo da 12 anni consecutivi. Durante questo periodo, i TV Samsung hanno costantemente definito nuovi standard in termini di design, precisione del colore e qualità delle immagini, offrendo alle persone esperienze di visione sempre più coinvolgenti.



Nel 2006, l’anno che ha segnato l’inizio dell’affermazione di Samsung sul mercato, l’azienda ha gettato le basi per una nuova era del design dei TV con il lancio del modello Bordeaux, un display LCD dalla forma elegante ispirata a un bicchiere da vino. Da allora, i TV Samsung sono diventati sinonimo di connubio tra design raffinati, come quello del Bordeaux, e innovazioni di tipo unico che portano l’esperienza visiva a nuovi livelli.



Ad esempio, nel 2009, Samsung ha lanciato il primo TV LED con tecnologia Edge al mondo, che, oltre a essere incredibilmente sottile, ha introdotto una qualità dell’immagine senza precedenti. Questo sviluppo rivoluzionario è stato seguito, nel 2010, dal primo TV LED 3D al mondo, che ha aperto la strada all’intrattenimento 3D. Nello stesso anno, Samsung ha presentato il primo app store per Smart TV al mondo e, nel 2011, l’azienda ha lanciato Smart Hub, la sua intuitiva interfaccia utente per Smart TV.



Altri sviluppi pionieristici che dimostrano la posizione costantemente all’avanguardia di Samsung includono i lanci del primo TV OLED al mondo, nel 2013, e dei primi TV UHD curvi e pieghevoli, nel 2014.

TELEVISORI SAMSUNG: I NUOVI TV QLED SAMSUNG

I nuovi TV QLED di Samsung rappresentano il culmine di questa storia di innovazione. La combinazione di estetica premium e immagini realistiche ha spinto molte persone a ripensare completamente il modo in cui valutano le qualità di un televisore.



Con la nuova integrazione di Bixby e la tecnologia Quantum Dot, i TV QLED garantiscono un’esperienza visiva smart caratterizzata da immagini totalmente coinvolgenti. La capacità di fornire un volume colore del 100% consente ai televisori di produrre colori molto più luminosi e profondi, permettendo di visualizzare i contenuti esattamente come sono stati pensati dagli autori.



La straordinaria grafica dei TV QLED è integrata da un design minimalista ed elegante che elimina le distrazioni per consentire agli spettatori di immergersi completamente nel contenuto. Questo concetto di design è rafforzato sia dalla tecnologia One Invisible Connection, che combina i cavi A/V, di alimentazione e quelli dei dispositivi periferici in un unico cavo trasparente, sia dalla nuova modalità Ambient, che permette ai TV di mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante replicando il pattern della parete.

TV SAMSUNG: L’INNOVAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO

In futuro, Samsung continuerà a introdurre innovazioni e nuove tecnologie che renderanno ancora più ricca e coinvolgente l’esperienza di visione. Alcuni esempi sono i Quantum Dot e i moduli MicroLED self emitting che l’azienda ha presentato al CES 2018.



Nell’infografica seguente altre informazioni sulle più recenti tecnologie Samsung per i TV.