Tesla lancia noleggio di pannelli fotovoltaici in Italia. Costo da 50$ al mese

Tesla ha lanciato un nuovo servizio di noleggio degli impianti solari. Una piccola rata da 50 dollari al mese senza contratti a lunga scadenza, l'impianto produce energia elettrica finché si paga. Tesla, con l'obiettivo di far tornare a crescere la controllata SolarCity, ha deciso di lanciare questo progetto economicamente più accessibile.

Come precisa Dmove.it la pagina di prenotazione del servizio è disponibile anche per l'Italia e richiede una caparra (restituibile) di 100€, oltre ai dati della carta di credito. I formati di impianti disponibili sono tre: Small, Medium e Large. Il primo è da 3,8 kW e produce in media dagli 8 agli 11 kWh al giorno, il secondo è da 7,6 kW e ne produce dai 16 ai 23 kWh. Infine il terzo è da 11,4 kW e produce in media dai 24 ai 34 kWh al giorno. Il costo negli Stati Uniti è in media di 50$ al mese per la versione Small, con la sola eccezione della California, dove il costo mensile sale a 65$ (così come i rendimenti, che vanno dai 1.000 ai 1.400 dollari annuali contro la media più bassa degli altri paesi). Il prezzo mensile per l'Europa non è ancora stato reso noto.

L'utente può decidere di acquistare completamente l'impianto, lo Small avrà un costo di 9.500$. Se invece l'utente decide di sospendere il contratto, l'impianto verrà semplicemente disattivato, ma rimarrà sul tetto. Se l'utente vorrà rimuoverlo completamente, dovrà pagare circa 1.500$. Motivo per cui, secondo Tesla, è molto difficile che il contratto venga interrotto, soprattutto considerando il fatto che l'impianto stesso genera una piccola rendita che va coprire completamente il costo dell'impianto stesso.

Alimenta la tua casa con tutta l'eleganza dell'energia solare

Solar roof completa l'architettura della tua casa e trasforma la luce solare in elettricità. Tramite una batteria Powerwall integrata, l'energia accumulata durante il giorno viene immagazzinata e resa disponibile in qualsiasi momento, per rendere la tua casa totalmente autonoma. Le tegole solari in vetro sono così resistenti hanno garanzia illimitata, o finché la casa resterà in piedi.

Solar Roof, il tetto rinnovabile che riduce i costi dell'elettricità

Solar Roof è un tetto completo elegante, bello, durevole che porta alla produzione di elettricità rinnovabile in qualsiasi casa. L'obiettivo di Tesla è quello di creare un tetto che ottimizzi le case riducendo il costo dell'elettricità.

Solar Roof è costituito da piastrelle di vetro dal design unico ed estremamente resistenti che completano l'estetica di qualsiasi casa. È personalizzabile per una varietà di stili domestici diversi, ciascuno progettato in modo univoco in modo che le celle fotovoltaiche siano invisibili I clienti possono scegliere quali sezioni del loro tetto conterranno la tecnologia solare nascosta pur mantenendo lo stesso aspetto dell'intero tetto. Questi nuovi tetti forniscono energia rinnovabile senza soluzione di continuità alle abitazioni, ai sistemi di accumulo delle batterie e alla rete, creando risparmi per i proprietari. Se abbinato a Powerwall, la batteria domestica di Tesla, Solar Roof può alimentare un'intera casa con il 100% di energia rinnovabile.

Il tetto solare è offerto in quattro bellissimi stili: piastrelle di vetro strutturato, piastrelle di vetro ardesia, piastrelle di vetro toscano e piastrelle di vetro liscio - per completare una varietà di stili architettonici.