Tg5, giornalisti in sciopero contro il trasferimento della redazione a Milano

Tg5

Niente Tg5 per l'intera giornata: e' sciopero dei giornalisti della testata Mediaset contro il progetto di trasferimento del telegiornale a Milano. Allo sciopero aderiscono i dipendenti delle redazioni romane di News Mediaset e Videonews. Lo annuncia il cdr della testata.

Nella stessa giornata si svolge uno sciopero proclamato dalla Rsu Cgil di tecnici, grafici e impiegati dei Centri di produzione Mediaset Palatino ed Elios di Roma.

Nell'arco della giornata andranno in onda tre 'finestre' informative di 5 minuti ciascuna - alle 8, alle 13 e alle 20 - e saranno notizie corredate da foto ma senza contenuti filmati, durante le quali verra' letto in testa e in coda il comunicato del Cdr che spiega le motivazioni della protesta. I dipendenti del Centro Palatino hanno organizzato per domani alle 10 un appuntamento davanti alla sede che vuol essere "un presidio per dare visibilita' alle ragioni della protesta".

Le voci di un trasloco si erano diffise già lo scorso febbraio ma l'azienda aveva smentito inizialmente qualsiasi ipotesi di tagli o trasferimenti. Smentita che in questa seconda occasione non è arrivata, alimentando le preoccupazioni della redazione che deciso di proclamare lo sciopero di oggi, il primo di un pacchetto di tre approvato dal cdr della testata e il primo in assoluto per questioni redazionali nella storia della testata.