TIMVISION, arrivano i contenuti TV di Mediaset

I clienti TIMVISION potranno accedere con il TIM Box a tutti i canali live di Mediaset e vedere la programmazione degli ultimi sette giorni anche da smart TV, console compatibili e in mobilità.

I clienti TIMVISION potranno vedere live, attraverso il TIM Box, tutti i canali in chiaro di Mediaset con le funzionalità evolute di restart e play/pause, per mettere in pausa e riprendere la visione dall’inizio del programma in corso. Tutti i clienti TIMVISION potranno accedere inoltre da TIM Box, smart TV, console compatibili e da device mobili ai programmi trasmessi negli ultimi sette giorni da Canale 5, Italia 1, Retequattro e dai canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2, Top Crime e Focus. Dalla prossima stagione televisiva saranno disponibili su TIMVISION le nuove edizioni di “Temptation Island VIP”, “C’è posta per te”, “Amici”, “Il Grande Fratello VIP” e la novità “Amici VIP”.

Attraverso la programmazione dei canali Mediaset, i clienti TIMVISION potranno inoltre assistere ai principali eventi sportivi a partire dalla migliore partita del mercoledì di Champions League che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. La nuova programmazione disponibile su TIMVISION - frutto dell’accordo già siglato tra TIM e Mediaset lo scorso anno - segna un ulteriore passo dell’azienda verso una strategia di valorizzazione dei contenuti grazie alla qualità della connettività fisso e mobile. Il TIM Box si conferma così un Hub di servizi multimediali in grado di offrire la migliore customer experience integrata per i servizi video.