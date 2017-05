Tiscali: Guglielmo Guerra e Luca Gurrieri ai vertici di Veesible

Error processing SSI file



Guglielmo Guerra come general manager e Luca Gurrieri come direttore commerciale: con un annuncio alla stampa, Tiscali ufficializza oggi i due ingressi al vertice della sua concessionaria digital Veesible, che vuole riconfermare tra le più importanti dello scenario italiano.

Dopo mesi di intenso lavoro che hanno visto un’attenzione particolare al piano industriale della nuova Tiscali, nata lo scorso anno a seguito della fusione con Aria, il gruppo sotto la guida dell’a.d. Riccardo Ruggiero ha dunque completato la messa a punto del nuovo assetto organizzativo della sua concessionaria di pubblicità.

A prendere le redini di Veesible come general manager, dopo la recente uscita di Massimo Crotti passato in Italiaonline, è quindi Guglielmo Guerra, manager che vanta una ventennale esperienza nell’ambito delle TLC e del media online, avendo ricoperto ruoli apicali in aziende come Infostrada, Italiaonline, Wind, Matrix, Tim e nel passato recente in Tiscali.

«Guglielmo Guerra è un manager di solida esperienza con cui ho avuto l’occasione e il piacere di lavorare in passato in altre aziende, e soprattutto in Tiscali nell’area commerciale – commenta Riccardo Ruggiero – . Apprezzo le sue capacità commerciali e la visione strategica sul business dell’azienda, quindi sono certo che saprà dare un grande contributo alla crescita della concessionaria digital Veesible», struttura che, sottolinea il manager, è un «asset fondamentale e strategico del gruppo Tiscali».

Guerra, entrato in carica lo scorso marzo, ha scelto per la direzione commerciale della concessionaria Luca Gurrieri, un volto noto e di rilievo nello scenario pubblicitario: dopo aver iniziato la sua carriera professionale in Publitalia ’80 ed essere passato poi in Cairo Communication e Pagine Utili, negli anni 2000 Gurrieri ha vissuto prima un’esperienza decennale in Matrix e quindi è stato per otto anni in A. Manzoni&C. come direttore centrale pubblicità digitale e stampa.

Gurrieri, cui da inizio maggio sono state affidate tutte le attività commerciali legate allo sviluppo del portafoglio clienti diretti e un significativo focus sui centri media, si dice animato da «passione e grande motivazione» per il nuovo capitolo della sua vita professionale: «ciò che intendo perseguire – aggiunge il neo direttore commerciale di Veesible – è il presidio commerciale del mercato allo scopo di riaffermare la leadership nel digital adv».

Accanto ai nuovi innesti manageriali, per la concessionaria ci sono conferme nelle altre due aree strategiche: il team marketing alla guida di Alessandro Corsini, responsabile marketing&operations, che avrà la responsabilità di sviluppare strategicamente sia il portafoglio dei publisher che il prodotto advertising con l’introduzione di nuove piattaforme e tecnologie avanzate; l’area comunicazione sotto la responsabilità di Stella Ambrosino che porterà avanti lo sviluppo e il coordinamento della strategia di comunicazione aziendale b2b e i rapporti con i media.

Il nuovo assetto della squadra, fa sapere Veesible, continuerà a rafforzarsi nell’anno per l’ulteriore sviluppo di importanti progetti che la concessionaria presenterà a breve. Focus della strategia sarà comunque lo sviluppo del portafoglio clienti e publisher, da ottenere sfruttando le massime potenzialità di quelli che sono ritenuti i key points strategici: la relazione con il cliente e un premium network di qualità con importanti eccellenze nelle verticalità.