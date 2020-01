Toffoletto De Luca Tamajo amplia l'attività con la consulenza del lavoro

Toffoletto De Luca Tamajo, uno dei maggiori studi legali specializzato nella consulenza alle imprese nel diritto del lavoro e sindacale e nei contratti di agenzia, amplia le proprie attività e annuncia l’ingresso di Roberto Corno, consulente del lavoro nominato partner dal primo gennaio 2020, e del suo team con l’apertura di una nuova sede a Varese. Dopo aver chiuso un 2019 in grande crescita, con tre nuove sedi, otto nuovi soci, il merger con Dramis Ammirati e un fatturato stimato in aumento del 15%, il 2020 si apre con obiettivi sempre più ambiziosi.

«La professionalità di Roberto Corno e della sua squadra, - sottolinea Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo, - ci consente di integrare alle attività giuslavoristiche anche quelle di consulenza del lavoro, dell’amministrazione dei dipendenti e dell’elaborazione paghe, ampliando l’offerta per i nostri clienti, in particolare le piccole medie imprese, con un approccio digitale fortemente innovativo. Tutto sotto un unico marchio di garanzia e competenza, Toffoletto De Luca Tamajo.» L’ingresso del dottor Corno e del suo team si inserisce nel percorso di sviluppo strategico dello Studio, mirato ad una consulenza sempre più completa e alla realizzazione di prodotti molto specifici e sofisticati in aree complementari a quella del diritto del lavoro strettamente inteso. Tra le aree già sviluppate e che si amplieranno con la consulenza del lavoro, ricordiamo quella fiscale, Welfare, Compensation and Benefits affidata alla responsabilità del dottor Diego Paciello, e quelle relative alla disciplina della Privacy e dello Smart Working, guidate rispettivamente dalle partner avvocato Paola Pucci e avvocato Valeria Morosini.

«Dopo un esperienza nella direzione del personale di importanti aziende e 25 anni di professione come consulente del lavoro ho deciso di cogliere questa straordinaria opportunità per poter rafforzare, insieme al team dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo, lo sviluppo di soluzioni di consulenza del lavoro integrate e digitalizzate a tutto vantaggio delle aziende Clienti e dei loro manager, - dichiara Roberto Corno, vincitore nel 2019 del premio Professionista Digitale 2018/19 dell’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano nella categoria consulenti del lavoro. - Obiettivo di questa partnership sarà infatti l’ulteriore sviluppo di un nuovo prodotto di consulenza che, avvalendosi di un’innovativa piattaforma digitale, consentirà a tutti gli imprenditori di concentrarsi sul proprio business delegando in sicurezza al nostro Studio tutta la gestione del capitale umano.» Oltre a Roberto Corno, entrano in Toffoletto De Luca Tamajo anche i suoi collaboratori: Paolo Crugnola, Luigi Galluppi, Morena Lasorsa e Giuseppina Biffi, oltre al team di sviluppo software composto da Pietro Campiotti e Andrea Mazzola.