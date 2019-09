Torna Fazio la domenica su Rai 2. Prima e dopo il Tg, la rete è tutta sua

Fabio Fazio torna in televisione da domenica su Rai 2 fino al 31 maggio con ben tre appuntamenti. ‘Fischio d’inizio’ alle 19.30 con Che tempo che farà, presentando gli ospiti e, come scrive Italia Oggi, portando alla ribalta, chi dal pubblico ha una storia personale da raccontare. Il tutto dialogando con Gigi Marzullo, Ale e Franz. Presenze fisse in questa prima parte di trasmissione. Alle 20.30 Fazio passerà la linea al Tg2 tornando poi alle 21 con la parte centrale del programma: Che tempo che fa, che mantiene lo stesso format degli scorsi anni. Quindi interviste a personaggi della politica e dello spettacolo. Non mancherà il monologo di Luciana Littizzetto e la presenza di Filippa Lagerback. In seconda serata Che tempo che fa ospiterà il tavolo col mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo ma anche altri personaggi che si alterneranno ogni settimana. La concorrenza sulle altri reti sarà con Barbara D’Urso (Canale 5) e con la fiction di Rai 1 Imma Tarantini.