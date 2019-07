E’ in edicola e online TOUCHPOINT la nuova testata giornalistica che ha l’obiettivo di far incontrare il mondo delle aziende con i professionisti della comunicazione e della creatività.

Nella contingenza e nell’opportunità di salvare professionalità e soprattutto mantenere la presenza di un importante voce editoriale in un settore, quello della comunicazione e della pubblicità che in Italia vale diversi punti di PIL e centinaia di migliaia di occupati, Andrea Crocioni (direttore) e alcuni giornalisti della redazione (Laura Buraschi e Valeria Zonca) hanno deciso di dare vita a un nuovo percorso, consolidato – con un piano industriale a medio lungo termine – dall’entrata del socio di capitale Giampaolo Rossi.

La nuova compagine societaria vede quindi come soci di maggioranza lo stesso Giampaolo Rossi, amministratore unico di Oltre La Media Group, e Carlo Francesco Dettori, imprenditore e broker con esperienza decennale nel settore delle assicurazioni, e come soci di minoranza i giornalisti della redazione e la responsabile marketing ed eventi Maria Stella Gallo

L’ecosistema Touchpoint si compone del mensile cartaceo Touchopoint Magazine, il quotidiano digitale su abbonamento Touchpoint Today, il sitowww.touchpoint.news e i premi Touchpoint Awards. Il prossimo autunno il Gruppo inaugurerà uno spazio eventi polifunzionale di oltre mille metri quadri in zona Bicocca a Milano, ricavato in un ex opificio.

Touchpoint in edicola, creatività e comunicazione

La visual identity delle testate è a firma dell’agenzia KUBE LIBRE con direzione creativa di Luciano Nardi e art direction di Massimiliano Martinelli. Il sito è stato curato da Pixel Crew.

Touchpoint in edicola, creatività e comunicazione

“Una sfida che ci vede coinvolti in prima persona come professionisti e come soci – racconta Andrea Crocioni, direttore responsabile di Touchpoint – Un progetto ancora più bello perché realizzato in un periodo, che ormai dura da troppo tempo, non facile per l’editoria. Siamo una redazione competente, affiatata e rodata e siamo consapevoli che il nostro raccontare un settore così importante a livello di sistema-Italia, continuerà ad essere apprezzato da aziende, professionisti e lettori”.

“Dietro la nuova società editrice c’è un solido piano industriale – commenta Giampaolo Rossi, Amministratore unico di Oltre La Media Group Srl – che si pone l’obiettivo di mettere a fattor comune l’esperienza di professionisti del mondo dell’editoria, degli eventi e della formazione. Con Andrea, Laura, Valeria e Maria Stella abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo che però non disperdesse le competenze acquisite in anni di esperienza. Con Touchpoint vogliamo contribuire ad affermare una cultura e un linguaggio condivisi che siano in grado di portare valore al mercato delle imprese e della comunicazione.”

Il primo numero del mensile cartaceo Touchpoint Magazine, che esce con una foliazione di 98 pagine, apre con Benedetto Levi, AD di Iliad.