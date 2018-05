Tv, Verdini e Tosinvest in corsa per le frequenze di Italia7

ITALIA 7, VERDINI IN LIZZA. MA C'è ANCHE LA TOSINVEST DI ANGELUCCI

Verdini in lizza per Italia 7. L'asta potrebbe andare deserta, ma le manovre per il futuro di Italia 7 continuano: secondo quanto scrive La Nazione in lizza c'è anche Tosinvest, la finanziaria della famiglia Angelucci, attiva nell'editoria non solo coi quotidiani Libero e Il Tempo, ma anche con i Corrieri di Umbria, Siena, Arezzo e Viterbo. Da qui l'interesse per Italia 7, il cui segnale oltre alla Toscana raggiunge l'Umbria e le province di Viterbo nel Lazio e della Spezia in Liguria.

La gestione del ramo editoriale di Tosinvest peraltro è stata affidata a Denis Verdini, già editore del Giornale della Toscana e di Metropoli: secondo La Nazione, Verdini avrebbe convinto il capofamiglia Antonio Angelucci ad aprire un nuovo quotidiano a Firenze. Sempre secondo il quotidiano di via Paolieri, avrebbe invece fatto un passo indietro la cordata guidata dall'ex assessore fiorentino Massimo Mattei.