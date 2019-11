Ascolti tv, pomeriggio da leoni per Barbara d’Urso. Brindisi a Cologno mentre a Roma…

Il pomeriggio vola. E lo sa bene Mediaset con il contenitore di Barbara d’Urso che anche ieri ha dato filo da torcere a La Vita in diretta, che non ha raggiunto i 2 milioni di spettatori con un misero 14.4% (presentazione 1.398.000 – 12.3%). Problema difficile da risolvere per viale Mazzini, alla vigilia delle nomine Rai (che pare siano slittate di qualche giorno). Intanto, a Cologno Monzese - quartier generale Mediaset - si brinda ai super ascolti di Barbara d’Urso, che ieri ha superato i 2 milioni di spettatori con oltre il 18% di share. Numeri da capogiro. Sembra che stamattina, appena arrivati i dati, ci sia stato un altro brindisi a Cologno. Sarebbe l’ennesimo, per essere precisi.

La d’Urso, con i suoi tre programmi (Live, Pomeriggio5 e Domenica Live) continua ad essere imbattibile. Il Live, posizionato alla sera del lunedì, ha spopolato persino con la nazionale in contro programmazione superando i 3 milioni di ascoltatori. Un botto.

Ma a Roma, in viale Mazzini, dopo i dati di ieri del pomeriggio cosa accadrà? Rebus. KO di ieri cosa accadrà? Intanto, sembra che si possano delineare nuovi scenari al livello di governance Rai con possibili nuove nomine dietro l’angolo. E il toto nomi che impazza. Ma tutto potrebbe essere rimandato di qualche settimana.