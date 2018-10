Una vita da creativo: premio alla carriera per Riccardo Cioni

Milano - Venerdì 5 ottobre ai BEA di Milano, Riccardo Cioni ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera come miglior creativo italiano nell'organizzazione di eventi. Il riconoscimento si assegna alla “personalità che ha saputo interpretare un ruolo di primo piano e di stimolo alla crescita culturale ed economica del mondo degli eventi”.

Riccardo Cioni



Tra i fautori del successo della trasmissione “Karaoke” che ha lanciato Fiorello, ideatore della Notte dei Pubblivori, del Galà della Pubblicità e di eventi per clienti che spaziano da Venchi e Lamborghini attraverso la sua agenzia La Buccia, Cioni (che da giovane apriva i concerti della Nannini come musicista e che è stato inserito da Arbore nel Dizionario della musica italiana) è un personaggio eclettico che ha attraversato la storia contemporanea nostrana insieme al suo team di creativi per lasciare un segno dinamico nel mondo degli eventi italiani.



La Buccia, che ha una parternship funzionale con un'altra grande realtà del settore, Clonwerk, si è aggiudicata ai BEA di questa edizione altri due riconoscimenti grazie al lavoro svolto per l'evento "Lamborghini Urus Dynamic Launch Roma 2018". Si tratta del premio “Miglior evento media” (evento specificamente, e non esclusivamente, rivolto ai giornalisti: press day, press conference, etc) e del premio “Migliore gestione della Complessità Organizzativa” (in cui si sono valutati: integrazione del concept creativo dell'evento con la gestione organizzativa; originalità delle location utilizzate; impatto dei momenti sociali e di intrattenimento; particolarità della gestione organizzativa). Due riconoscimenti che quindi accompagnano la celebrazione alla carriera per Riccardo Cioni. Come dire che quanto fatto nel passato traccia solo una prospettiva stimolante per il presente e che La Buccia è ben calata nelle sfide del prossimo futuro.