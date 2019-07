Droni in volo per le consegne. Parte la rivoluzione Ups

UPS (NYSE:UPS) ha annunciato oggi di aver fatto domanda presso la Federal Aviation Administration (FAA) per la certificazione Part 135 per operare voli commerciali con droni all’interno del network UPS® attraverso una società sussidiaria chiamata UPS Flight Forward Inc.

Si tratta di una società di recente costituzione che potrebbe ricevere la certificazione Part 135 già da quest'anno, abilitando UPS ad operare uno dei primi servizi di consegna con droni a fini commerciali completamente certificato negli Stati Uniti. Una volta ottenuta la certificazione, UPS Flight Forward sarà posizionata per essere una delle prime società che operano con droni pienamente autorizzata a completare voli di routine. Questa certificazione pone le basi per i voli di droni fuori dalla portata visiva dell’operatore e per quelli diurni e notturni. Questi voli sono soggetti a forti restrizioni negli Stati Uniti e approvati solo in via eccezionale.

“UPS è impegnata a utilizzare la tecnologia per trasformare il nostro modo di fare business", ha dichiarato Scott Price, Chief Transformation and Strategy Officer di UPS. "La costituzione da parte di UPS di una società di consegna tramite droni e la richiesta di iniziare operazioni regolari nell’ambito di una certificazione di questo livello è storica per UPS e per i settori dei droni e della logistica, in generale."

Contrariamente a certificazioni della FAA – Federal Aviation Administration più limitanti per i voli dei droni di altre aziende, UPS Flight Forward opererebbe sotto la piena certificazione Part 135 della FAA, che conferisce all’azienda una certificazione legale di Vettore Aereo e Operatore Certificato.

Attualmente UPS gestisce consegne tramite droni a scopo medico nell'ambito di un caso d'uso specifico ai sensi delle norme FAA Part 107. A marzo, UPS ha avviato il primo uso autorizzato dalla FAA negli Stati Uniti di un drone per voli commerciali di routine che comportano il trasporto di un prodotto nell'ambito di un accordo di consegna contrattuale presso l'ospedale principale e il campus di WakeMed a Raleigh, nella Carolina del Nord. Con questo programma, l’azienda consegna campioni medici attraverso droni senza pilota, integrando un servizio di corriere via terra. UPS ha dichiarato di voler espandere il suo servizio di consegna con i droni ad altri ospedali e campus.

