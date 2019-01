Vaticano: si dimettono i responsabili della sala stampa Burke - Garcia

Rivoluzione nel settore della comunicazione a San Pietro.

L’ultimo colpo di scena è avvenuto ieri con le dimissioni di Greg Burke (statunitense) e Paloma Garcia Oejto (spagnola), rispettivamente portavoce e vice della sala stampa vaticana, in effetti da qualche tempo marginale.

A quanto pare i motivi delle dimissioni sono da ricercarsi nella recente nomina di Andrea Tornielli (ex vaticanista de La Stampa) a direttore editoriale del Dicastero della comunicazione insieme ai rivolgimenti alla guida dell’Osservatore romano. Affari se ne era già occupato qualche giorno fa:

http://www.affaritaliani.it/mediatech/osservatore-romano-nuovo-direttore-andrea-monda-579265.html

Infatti Il direttore de l’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian -professore universitario- è stato sostituito dopo ben undici anni dal professore liceale Andrea Monda, mentre resiste Marco Tarquinio ad Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani.

L’annuncio all’ora di pranzo del 31 dicembre:

«Papa Francesco ha accettato la rinuncia del Direttore e del Vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Dott. Greg Burke e Dott.ssa Paloma García Ovejero, e ha nominato Direttore ad interim della Sala Stampa il Dott. Alessandro Gisotti, finora Coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione».

A questo punto Tornielli potrebbe anche essere nominato a portavoce pur mantenendo il suo prestigioso ruolo “ministeriale” e quindi istituzionale nel Vaticano.

In ambiente d’Oltretevere si dà per certo che dietro a questa rivoluzione nel settore dell’informazione ci sia il duo Spadaro - Monda che con la guida de la Civiltà Cattolica e ora dell’Osservatore Romano gestiscono un grande potere mediatico e da tempo si vociferava ci rapporti tesi tra loro e il duo in uscita Burke - Garcia Oejto.