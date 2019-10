Visibilia Editore, ricavi giù nei 6 mesi. Santanchè prova con Novella Cucina

Visibilia Editore accentua il rosso alla fine del primo semestre di quest'anno, secondo quanto riportato da ItaliaOggi, con una perdita netta di 352 mila euro a fronte di - 179,9 mila euro al termine dei primi sei mesi del 2018. Ma a calare trasversalmente sono i ricavi di tutte le sue pubblicazioni: VilleGiardini, Ciak, Pc Professionale e Visto Tv.

A rimarginare i conti dell'editrice guidata dal presidente e a.d. Daniela Santanché ci prova la new entry Novella Cucina (con 11 numeri pianificati quest'anno). I piani poi dell'onorevole di Fratelli d'Italia puntano a una ripresa che sia trainata pure dal web, tra contenuti online e pubblicità programmatica, e dal prossimo piano editoriale del nuovo direttore di Ciak Flavio Natalia.

Online, in particolare, Novella 2000 dichiara 4,5 milioni di utenti unici mensili.

In attesa di dare attuazione al piano industriale aggiornato al 2021, c'è da risolvere il rebus sull'identità di Giuseppe Zeno, azionista che ha superato la soglia del 5% del capitale, ma che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, non sembra essere persona nota nemmeno alla stessa Visibilia. Non solo, l'editrice rimane aperta anche all'ipotesi di vendita e i contatti con alcuni potenziali acquirenti proseguono.

Come punto fermo restano i conti del primo semestre 2019 che vedono il giro d'affari, come riporta ItaliaOggi, flettere dell'8,1% a quota 1,8 milioni di euro circa per l'attività caratteristica. Più nel dettaglio, i ricavi da edicola contraggono del 7,3%, la raccolta pubblicitaria su carta arretra del 2,2% mentre quella online del 35,6%.

Ieri il titolo di Visibilia ha chiuso alla borsa di Milano in parità sugli 0,56 euro.