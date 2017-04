Claudio Raimondi è il nuovo Head of Digital di Vodafone Italia. Lascia eBay, dove è stato prima direttore commerciale Italia, Francia e Spagna, e quindi General Manager della filiale italiana. In Vodafone Italia Claudio Raimondi era già stato prima di passare a eBay. Dal 2015 al 2011 il manager ha lavorato per la Pirelli.