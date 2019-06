Vodafone lancia il 5G in 5 città: Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli

Vodafone: accende 5G in 5 citta', Bisio "fra i primi al mondo"

Vodafone accende ufficialmente la sua 'Giganetwork' 5G in 5 citta' italiane: si tratta di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. "Siamo fra i primi in Europa e anche fra i primi al mondo a farlo sulle frequenze a 3,7 Ghz", ha rivendicato l'ad in Italia del gruppo, Aldo Bisio. A Milano la copertura riguarda anche 28 comuni dell'area metropolitana ma l'obiettivo di Vodafone e' si arrivare "in due anni a coprire le prime cento citta' italiane". "E' una rete diversa da tutte le altre, grazie anche al patrimonio di know how dei quattro centri di ricerca di Vodafone: e' la prima rete davvero in real time, con un autoadattamento continuo che le da' una flessibilita' senza pari'", ha continuato. Fra le caratteristiche della 'Giganetwork' 5G sono una velocita' che potra' arrivare a 10 gigabit per secondo, pari a 10 volte quella massima attuale, con una latenza che scendera' a 5 millisecondi. "Questo e' fondamentalmente per dare il via a molte nuove applicazioni come quella sulla mobilita' e la guida autonoma", ha concluso Bisio.

"Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilita' dei singoli e delle comunita' e renderanno possibili nuovi e piu' efficienti modelli di business. Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico", ha aggiunto Bisio. Entro luglio, inoltre, Vodafone offrira' il roaming 5G in 4 paesi: Germania, Spagna, Gran Bretagna e ovviamente Italia. L'operatore ha anche messo in vendita i primi tre modelli di smartphone che supportano la nuova rete e nuove offerte commerciali che si affiancano a quelle gia' '5G ready'.