WhatsApp, download in arrivo per due funzioni molto attese

WhatsApp, download: a breve veranno rilasciate due nuove funzioni per aumentare il livello di sicurezza e risparmiare nei consumi della batteria

WhatsApp continua l’opera di rinnovamento del suo servizio preparandosi al lancio di due nuove funzioni che saranno certamente apprezzate dagli utenti. Gli sviluppatori del’app di messaggistica hanno lavorato sodo per portare ai propri utilizzatori nuovi strumenti che gli saranno utili per risparmiare la batteria e rendere più sicuro il processo di autenticazione. Si prospettano quindi grandi novità per gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp, download: sbloccare le chat con il riconoscimento facciale

Il primo aggiornamento dell’app permetterà di sbloccare le conversazioni utilizzando il riconoscimento facciale o la lettura delle impronte digitali. Si tratta di strumenti molto più avanzati rispetto al semplici password alfanumeriche, che garantiscono quindi un maggiore livello di privacy e la sicurezza che i propri dati e contenuti scambiati in chat non siano accessibili a terzi.

WhatsApp, download: il dark mode salva la batteria

WhatsApp a breve consentirà di utilizzare un tema scuro, il cui obiettivo non è solo di fornire un'ulteriore scelta estetica per gli utenti. La nuova interfaccia con cromature scure e ottimizzata per le nuove esigenze degli utenti permette di migliorare l'autonomia degli smartphone, in particolare quelli che utilizzano gli schermi OLED.

WhatsApp, download delle nuove funzioni: ecco quando arrivano

L'autenticazione tramite riconoscimento facciale e il dark mode diventeranno disponibili sui telefoni sia Android sia iPhone. Attualmente la versione beta dell'app di messaggistica è stata rilasciata prima per iOS e solo in secondo momento arriverà sugli smartphone che utilizzano il sistema operativo di Google.