WhatsApp versione beta. Molte novità per chi usa WhatsApp. Cosa cambia

Grandi novità in arrivo per WhatsApp. Nella versione beta in circolazione c'è la possibilità di effettuare una ricerca delle emoji per poterle inserire nei messaggi più facilmente. Ma le novità per WhatsApp sono anche altre. La prima è la possibilità di formattare il testo utilizzando parole in grassetto, corsivo e barrato. L’utilizzo di questa opzione è semplice anche se la funzione è un po’ nascosta. Tutto quello che gli utenti di WhatsApp devono fare è scrivere una parola, poi tenere premuto su di essa per evidenziarla. Dal menù delle opzioni contestuali che si apre, gli utenti dovranno selezionare l’icona con tre pallini verticali e li scegliere la formattazione della parola che sarà immediatamente applicata.

La seconda novità, invece, è solamente presente a livello di codice dell’ultima versione beta di WhatsApp. Trattasi della più volte speculata modalità notturna (night mode) all’interno della fotocamera dell’applicazione di messaggistica. Una volta abilitata questa funzione di WhatsApp dovrebbe consentire di scattare foto migliori al buio. Ancora non è ben chiaro come funzionerà e le poche stringhe trovate non permettono di sciogliere questi dubbi. Essendo, probabilmente, ancora all’inizio dello sviluppo questa modalità di scatto notturna arriverà tra non poco tempo.