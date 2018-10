Wiko, lo smartphone low-cost alla conquista dell'Italia

La ricerca di un nuovo smartphone si pone un unico, preciso obiettivo: assicurarsi le migliori performance e uno stile innovativo. Se poi il prezzo è conveniente, tanto meglio: Wiko, il brand di telefonia francese presente nel mercato italiano dal 2014, non tradisce le promesse lanciando View2 extended, la linea di smartphone con display immersivo in formato 19:9.

Con i View2 e View2 Pro e i nuovi View2 Plus e View2 Go, Wiko rende gli ultimi trend tecnologici accessibili a tutti, proponendo l’esperienza di fotocamera intelligente e il display 19:9 a partire da 159€. Il tutto completato da immersività, design eleganti e caratteristiche tecniche premium.

Affaritaliani.it ha incontrato all'Open Day di lancio della nuova gamma Morena Porta, Marketing & Communication Director Southern Europe di Wiko, che ha raccontato la crescita del brand francese nel settore della telefonia mobile in Italia: "Wiko è approdata in Italia nel 2014 e in quattro anni si è aggiudicata il quarto posto nella classifica dei principali brand della telefonia, conquistando la fiducia degli italiani con una proposta di tecnologia low cost con caratteristiche vincenti, racchiusa in un guscio estetico molto piacevole". Ha poi aggiunto: "Wiko ha deciso di espandere il proprio business in Italia perché ha riscontrato nel mercato italiano l'esigenza di una soluzione intelligente che combina prestazioni, prezzo ed estetica".



Wiko, Morena Porta: "Sempre più forti sul mercato italiano"

LE CARATTERISTICHE

Esperienza del display Full Screen in formato 19:9 e design U shape cangiante, sono solo alcune delle caratteristiche della nuova gamma View2 Collection Extended.

I modelli View2 e View2 Pro possiedono processori Qualcomm® Octa-Core, supportati da 3 GB di RAM su View2 e 4GB RAM su View2 Pro, con connettività 4G LTE Categoria 6.

La batteria da 3000 mAh montata su View2 e View2 Pro garantisce fino a un'intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica.

View2 vanta una fotocamera posteriore da 13 MP, mentre View2 Pro presenta una doppia fotocamera posteriore da 16 MP dotata del sensore Sony IMX499, per scatti sempre nitidi. Entrambi i modelli possiedono una fotocamera frontale da 16 MP.

I nuovi View2 Go e View2 Plus sono dotati di una fotocamera posteriore da 12MP (doppia sul modello View2 Plus). Entrambi i device montano un sensore Sony IMX486, per non perdere neanche un dettaglio di ogni scatto. Le fotocamere posteriori di tutti i modelli e le fotocamere anteriori di View2, View2 Pro e View2 Plus sono dotate di stabilizzazione Video FHD, sviluppata in collaborazione con Vidhance1, che elimina i movimenti involontari per riprese stabili e senza tremolii. Tutti i modelli sono inoltre dotati della funzione Time Lapse, mentre il View2 Pro e il View2 Plus incorporano anche lo Slow Motion, regalando un tocco di creatività in più.

View2 è disponibile in versione 32GB, mentre View2 Pro è disponibile in versione 64GB. Lo slot per la MicroSD, permettere di incrementare la memoria fino a 128GB (per View2) e 256GB (per View2 Pro).