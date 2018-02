WPP, Costa: "A breve un’acquisizione e una partnership"

"Il 2018 è iniziato bene per quanto riguarda il mercato pubblicitario e la nostra società, c'è un certo ottimismo": lo afferma Massimo Costa, country manager Italia di WPP, colosso britannico dei servizi di marketing, come scrive Engage.it. E annuncia: "Presto arriveranno un’acquisizione societaria e una partnership". Secondo rumors, le due trattative avviate da tempo sono una con il gruppo di marketing e comunicazione Doing, per quanto riguarda l’acquisizione, e una con la società di consulenza LTP (Long Term Partners), in cui WPP potrebbe entrare con una quota di minoranza, per la partnership. Intanto giovedì sera a Milano si è tenuta la premiazione della prima edizione di Innovators, premio dedicato alle startup italiane che meglio hanno saputo esprimere i valori di creatività, ingegno e imprenditorialità, conferito da WPP insieme a Amici della Triennale e Triennale di Milano. Il premio è sttao vinto da Artemest.