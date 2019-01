Alzheimer, sintomi: quel segnale al mattino che potrebbe essere Alzheimer NEWS

ALZHEIMER COME RICONOSCERE I PRIMI SINTOMI: SVEGLIARSI STANCHI È UN SINTOMO PRECOCE DEL MORBO DI ALZHEIMER | ALZHEIMER NEWS

Svegliarsi stanchi è un "segno precoce del morbo di Alzheimer", avvertono gli esperti

Un giorno i tracker del fitness per monitorare il sonno potrebbero aiutare a diagnosticare la demenza anni prima che la perdita di memoria inizi. Attraverso una serie di test gli esperti, infatti, hanno scoperto che le persone che non cadono in un sonno abbastanza profondo - dove ti svegli sentendoti riposato - hanno livelli più alti di una proteina tossica nel cervello, la proteina Tau, che sono un segno distintivo dell’Alzheimer, la forma più comune di demenza.

Questo significa che l'utilizzo di tracker del fitness per monitorare il sonno potrebbero un giorno aiutare i medici a diagnosticare la malattia anni prima che la perdita di memoria dovuta al morbo di Alzheimer si ineschi.

La dott.ssa Brendan Lucey, della Washington University di St. Louis, ha dichiarato: "Misurare come le persone dormono può essere un modo non invasivo per esaminare la malattia di Alzheimer prima e per capire come le persone iniziano a sviluppare problemi con la memoria e il pensiero".

ALZHEIMER PREVENZIONE: L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE I SINTOMI | ALZHEIMER NEWS

I cambiamenti del cervello che determinano l'inizio dell'Alzheimer avvengono lentamente e in silenzio. Fino a 2 anni prima che i segni rivelatori della perdita di memoria e della confusione siano evidenti, le proteine tossiche iniziano a raccogliersi formando placche nel cervello. I grovigli di queste proteine iniziano ad apparire e parti chiave del cervello iniziano a disperdersi. È solo a questo punto che le persone cominciano a mostrare i segni inequivocabili del declino del cervello.

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per cercare di trovare un modo per monitorare il morbo di Alzheimer prima che questi cambiamenti cerebrali avvengano, per catturare la malattia nelle sue prime fasi.

ALZHEIMER PRECOCE IL SINTOMO CHE NON DOBBIAMO TRASCURARE | ALZHEIMER NEWS

E la squadra del dott. Lucey crede che dormire potrebbe essere un primo passo.

I ricercatori hanno studiato 119 persone di 60 anni o più - la maggior parte (80%) erano cognitivamente normali - quindi non avevano la demenza. Il restante 20% è stato "lievemente compromesso".

Il team ha monitorato il sonno dei volontari a casa nel corso di una settimana - prendendo letture delle onde cerebrali e movimenti del corpo.

Tutti i partecipanti hanno tenuto i registri del sonno, registrando i sonni notturni e i sonnellini del giorno.

Gli scienziati hanno poi misurato i livelli di beta-amiloide e le proteine tau nel cervello - da campioni di fluido dal midollo spinale.

La dott.ssa Lucey ha detto: "La chiave è che non era la quantità totale di sonno che era legata alla proteina tau, era il sonno ad onde lente, che riflette la qualità del sonno.

"Le persone con un'aumentata proteina tau dormivano più di notte e dormivano di più durante il giorno, ma non stavano ottenendo un sonno di buona qualità."

I risultati, pubblicati su Science Translational Medicine, hanno anche scoperto che il sonnellino diurno era legato a livelli più elevati di proteine tau - il che suggerisce che più un sonnellino diurno di una persona è frequente più probabile è che sviluppino la demenza.

La dott.ssa Lucey ha affermato che se studi futuri mostrano risultati simili, il monitoraggio del sonno potrebbe essere un modo economico e facile per lo screening del morbo di Alzheimer.

Ha aggiunto: "Non mi aspetto che il monitoraggio del sonno sostituisca le scansioni cerebrali o l'analisi del liquido cerebrospinale per identificare i primi segni del morbo di Alzheimer, ma potrebbe completarli. È qualcosa che potrebbe essere facilmente seguito nel tempo, e se le abitudini del sonno di qualcuno iniziano a cambiare, quello potrebbe essere un segno per i dottori spingendoli a dare un'occhiata più da vicino a quello che potrebbe succedere nel loro cervello."