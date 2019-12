Colesterolo rimedi: acqua di carciofo per abbassarlo in modo naturale. RICETTA

Colesterolo rimedi, come abbassarlo naturalmente: l’acqua di carciofo ha notevoli proprietà

L’acqua di carciofo ha notevoli proprietà benefiche. Consente di abbassare il colesterolo, gli zuccheri nel sangue e l’acido urico. Ecco come prepararla per ottenere i benefici.

Colesterolo, l’acqua di carciofo lo abbassa in modo naturale. Rimedio naturale efficace anche per combattere zuccheri e acido urico

Il colesterolo alto, se trascurato, può comportare gravi rischi per salute del cuore. Valori troppo alti costituiscono fattori di rischio per malattie cardiovascolari anche gravi, quali infarto e ictus.

Anche gli zuccheri devono essere controllati per evitare l’insorgere di patologie, quali il diabete.

In natura esistono molti rimedi naturali in grado di abbassare i valori. Uno di questi è l’acqua di carciofo, bevanda utile anche per ridurre l’acido urico. Quest’ultimo, se presente in quantità eccessiva, può comportare infiammazioni alle articolazioni, causando poi dolore e, se trascurato, malattie anche gravi come gotta e artrite. Vediamo tutti i benefici del carciofo e come preparare la bevanda benefica.

Acqua di carciofo: benefici e proprietà

I carciofi hanno pochissime calorie, ma sono ricchi di vitamine e sali minerali. Fra questi troviamo magnesio, calcio, potassio, fosforo e sodio. Si tratta di una verdura in grado di apportare anche una buona quantità di carboidrati e proteine, fornendo così energia al corpo.

Bere acqua di carciofo fa molto bene alla salute. I carciofi svolgono un’azione depurativa e diuretica, che favorisce l’eliminazione delle tossine in eccesso. Favoriscono inoltre il corretto funzionamento del fegato, migliorano la digestione, sono ricchi di antiossidanti e hanno proprietà antitumorali.

I carciofi contengono molto ferro e sono dunque utili a chi soffre di anemia.

Acqua di carciofo, come prepararla per abbassare il colesterolo naturalmente. RICETTA

Ecco dunque come preparare il rimedio naturale dell’acqua di carciofo, utile per abbassare il colesterolo e gli zuccheri. Può essere bevuta per tre settimane di seguito.

Acqua di carciofo ricetta

Per preparare la bevanda benefica bisogna cuocere un carciofo in mezzo litro d’acqua. L’acqua deve bollire finchè non si sarà ridotta della metà. Bisogna poi filtrarla e lasciarla raffreddare. A questo punto è possibile berla per ottenere tutti i benefici. Per aumentare gli effetti si può aggiungere succo di limone.

Prima di affidarsi a rimedi naturali è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.