Come fare colazione a dieta? 10 consigli per dimagrire velocemente

Come fare colazione a dieta? Ecco i 10 consigli degli esperti per dimagrire velocemente e fare ogni mattina una colazione sana ed equilibrata

In Italia circa 8 milioni di persone, ovvero il 17% della popolazione totale, salta a piè pari la colazione nonostante da anni i medici dicano che si tratta di uno dei pasti più importanti della giornata. Il 46% invece dichiara di dedicare alla colazione appena 10 minuti. I nutrizionisti sottolineano che al mattino dovremmo integrare circa il 20% delle calorie giornaliere e che la colazione aiuta a mantenere il senso di sazietà, che ci permette di regolare l'assunzione di calorie durante il pranzo e la cena. Ecco il decalogo degli esperti per una colazione che fa dimagrire velocemente ma soprattutto è sana ed equilibrata:

1. Come fare colazione a dieta: eliminare i dolci non è necessario per dimagrire velocemente

Il 56% degli italiani ritengono che eliminare i dolci a colazione aiuti a dimagrire velocemente. In realtà gli esperti sottolineano che il dolce aumenta l'effetto antistress. Il segreto ovviamente è sempre quello di non esagerare

2. Come fare colazione a dieta: i supercibi non sono la panacea di tutti i mali

Oggi c'è la moda dei cosiddetti "supercibi", ovvero alimenti molto validi dal punto di vista nutrizionale come zenzero, bacche di Goji, frutti rossi, etc e dagli straordinari poteri curativi. Questi però vanno integrati anche con altri alimenti a colazione per avere davvero l'effetto di dimagrire velocemente.

3. Come fare colazione a dieta: meglio lo stile mediterraneo a quello inglese

La colazione proteica "all'inglese" con uova, bacon e fagioli apporta all'organismo elevate quantità di grassi saturi ma per dimagrire velocemente non bisogna pensare che bastino solo le proteine. Serve una dieta equilibrata per perdere peso in fretta e composta da carboidrati, proteine, vitamine grassi buoni e sali minerali. La colazione mediterranea è quindi preferibile.

4. Come fare colazione a dieta: acqua e limone fa bene o male?

Oggi si parla molto del fatto che bere acqua e limone la mattina possa aiutare a dimagrire velocemente. Questa pratica aiuterebbe a depurare l'organismo, perdere i kg di troppo stimolando la diuresi e le difese immunitarie. Si vocifera inoltre che bere acqua e limone la mattina possa combattere il colesterolo, alito cattivo, stipsi e diarre.

5. Come fare colazione a dieta: il latte vaccino non va eliminato

Quasi la metà degli italiani pensa che evitare il latte a colazione sia un'ottima idea ma questo alimento aiuta a reidratarsi dopo le ore di sonno in quanto contiene acqua, vitaminte, proteine, grassi e sali minerali come il calcio e zuccheri. Solo chi è allergico dovrebbe evitarlo.

6. Come fare colazione a dieta: solo un caffé non basta

Molti italiano fanno colazione solo con un caffé e poco altro. Questa bevanda in effetti non contiene calorie a parte quelle dello zucchero, che si può scegliere di non aggiungere. Un caffé però non basta in quanto poi si arriva affamati a pranzo. Inoltre, una nuova ricerca ha scoperto grandi novità in merito al rapporto tra il caffé e il cuore.

7. Come fare colazione a dieta: la frutta va bene ma non è sufficiente

Mangiare frutta fesca a colazione è certamente un'ottima abitudine per chi vuole dimagrire velocemente ma da sola non basta. Una colazione completa è certamente più saziante di una composta da sola frutta, che potrebbe spingerci ad un eccesso poi a pranzo.

8. Come fare colazione a dieta: mangiare velocemente non aiuta

Spesso pur di dormire un po' di più accorciamo il tempo della colazione. Mangiare più lentamente permette di dirigerire meglio e aumentare il senso di sazietà. Servono almeno dai 10 ai 30 minuti.

9. Come fare colazione a dieta: anche l'ora conta

Appena svegli capita di avere lo stomaco chiuso, tanto che la colazione viene rimandata ad orari come le 10 o 11 di mattina. Per coloro che vogliono dimagrire velocemente è meglio abituarsi a mangiare dopo poco tempo che ci è alzati dal letto.

10 Come fare colazione a dieta: succhi di frutta sono il peggior nemico di chi vuole dimagrire velocemente

I succhi di frutta sono0 ricchi di zuccheri e apportano alla dieta di chi vuole dimagrire velocemente solo calorie inutili. Meglio sostituirli con un bicchiere di latte o uno yogurt magro.