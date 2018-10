Dieta low carb: consigli per iniziare una dieta con pochi carboidrati

DIETA LOW CARB CONSIGLI PER PERDERE PESO CON LA DIETA DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

La dieta low carb , ovvero la dieta con pochi carboidrati, è la dieta che ha permesso al conduttore televisivo Costantino della Gherardesca di perdere 25 chili e conquistare una forma invidiabile.

Ma iniziare una dieta non è sempre facile, ecco così alcuni consigli per perdere peso con la dieta low carb.

CONSIGLI PER DIMAGRIRE SEGUENDO UNA DIETA CON POCHI CARBOIDRATI E EVITARE PROBLEMI DI SALUTE

Che si tratti di motivi di salute o che si cerchi di avvicinarsi a una forma fisica perfetta, se si sceglie di seguire una dieta low carb, bisogna essere consapevoli di come adattarsi a questo nuovo stile di vita rimanendo costante nel perseguimento del proprio obiettivo di dimagrimento.

Rinunciare agli alimenti che si mangiano normalmente può essere difficile, soprattutto se questi alimenti sono diventati un alimento base per la maggior parte dei pasti.

Mentre alcuni individui possono facilmente dire addio ai carboidrati, altri potrebbero non contenere le voglie o non sopportare altri problemi come il mal di testa e la scarsa energia che possono influire sulle prestazioni quotidiane.

L'obiettivo finale qui è quello di ridurre l'assunzione di carboidrati in modo sano e sicuro per evitare complicazioni di salute.

DIET LOW CARB: CONSIGLI PER PERDERE PESO E DIMAGRIRE IN SALUTE

I seguenti consigliano mirano a essere utili per riuscire a seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati con minimi contrattempi e complicazioni.

Dieta low carb, consigli: bevi molta acqua

Rimanere idratato con l'acqua deve essere la tua priorità principale quando diminuisci l'assunzione di carboidrati. Ridurre l'assunzione di carboidrati può provocare il rischio di disidratazione a causa della minore quantità di acqua disponibile, acqua appunto contenuta nei cibi con carboidrati. Bere abbastanza acqua ti aiuterà a mantenere la tua energia e mantenere il tuo corpo idratato mentre inizi ad diminuire l'assunzione di carboidrati.

Dieta low carb, consigli: mangia quando hai fame

Dimentica il conteggio delle calorie e il peso di tutto ciò che mangi in un giorno. Dal momento che hai ridotto l'assunzione di carboidrati, devi concentrarti sul mantenere te stesso soddisfatto, anche se questo significa mangiare più cibi di quelli che normalmente faresti. Questo significa anche evitare di consumare prodotti a basso contenuto di grassi (che contengono più zucchero) e goderti i sani alimenti della dieta low carb che ti terranno soddisfatto più a lungo.

Dieta low carb, consigli: mangia tante verdure

Le verdure sono importanti indipendentemente dalla dieta che segui. Le verdure sono a basso contenuto di carboidrati e contengono molti nutrienti importanti come fibre e vitamine che ti faranno sentire pieno durante il giorno. Se i frutti non sono una parte importante della tua dieta e stai già eliminando i carboidrati, le verdure di solito compensano la maggior parte del tuo fabbisogno di carboidrati, motivo per cui è necessario consumarne di più.

Dieta low carb, consigli: non essere timido con i tuoi grassi

I grassi salutari come l'olio d'oliva, l'olio di semi di lino, l'avocado, le noci e il pesce sono importanti per mantenere alto il livello di energia e per assicurarti di dare al tuo corpo abbastanza nutrienti per mantenere un peso sano. La dose raccomandata di grassi è di 1 grammo di grasso per chilogrammo di peso corporeo, e se ne consumi un po' di più, va bene anche questo.

Dieta low carb, consigli: modifica i tuoi allenamenti

Mentre assumi uno stile di vita a basso contenuto di carboidrati, i tuoi allenamenti avranno bisogno di un piccolo aggiustamento per completare la tua dieta. Poiché hai ridotto l'assunzione di carboidrati, non avrai la stessa quantità di glicogeno muscolare come al solito, il che significa che potresti dover ridurre l'intensità dei tuoi allenamenti. Se si desidera attenersi alla propria routine ad alta intensità, potrebbe essere necessario aggiungere carboidrati complessi prima degli allenamenti o subito dopo per mantenere questa dieta in modo sicuro e sano.

Dieta low carb, consigli: consulta il tuo medico

Quando si inizia una dieta nuova è importante fare attenzione e procedere in modo sicuro senza danneggiare la salute. Assicurati di consultare il medico prima di iniziare questa nuova dieta per ottenere quanti più suggerimenti utili che puoi per tenere sotto controllo la tua salute.

In ogni caso si ricorda che è necessario consultare il proprio medico prima di iniziare qualsiasi dieta o programma di allenamento fisico intenso mirato alla perdita di peso.