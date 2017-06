Dieta vegetariana salva i diabetici. DIETA VEGETARIANA E DIABETE SCOPERTA

Autogrill apre il suo secondo Bistrot in autostrada: dopo Arda, è la volta di Cantagallo a Casalecchio sul Reno.

Dieta vegetariana è la migliore per i diabetici? La dieta vegetariana è protagonista di una ricerca scientifica americana, presentata nel corso del congresso dell'American Diabetes Association e pubblicato sulla rivista Journal of American College of Nutrition.



La dieta vegetariana, secondo i ricercatori americani, ha grandi benefici nello stile di vita dei pazienti diabetici. Cosa non da poco visto che il diabete è una delle malattie più diffuse nel mondo e in Italiana l 2016, ci sono 3,4 milioni di ammalati.



Lo studio americano su dieta vegetariana e diabetici è stato fatto su di 74 persone, tutte ovviamente con diabete di tipo 2, ossia la forma più diffusa della malattia.



I pazienti diabetici, uomini e donne, soggetti di questo studio legato ai benefici della dieta vegetariana erano suddivisi in due gruppi: da una parte che dovevano seguire i principi della dieta vegetariana, dall'altra coloro che hanno seguito una dieta onnivora. Dieta diversa, ma stesse calorie assunte da tutte le 74 persone. A parità di calorie, i diabetici che hanno mangiato seguendo la dieta vegetariana hanno avuto maggiori benefici. E i diabetici vegetariani hanno perso circa il doppio del peso perso rispetto agli altri diabetici.