HIV: oltre 100mila pazienti in terapia e 4000 nuove diagnosi in Italia

HIV: I DATI DELLA DIFFUSIONE IN ITALIA DEL VIRUS HIV

HIV: più di 100mila pazienti sono oggi in terapia in Italia e poco meno di 4000 sono le nuove diagnosi di infezione che vengono fatte ogni anno, con una incidenza di circa 5,7 su 100mila abitanti.

Le fasce d’età più a rischio HIV sono quelle più giovani, tra i 25 e i 29 anni. Nel 50% dei casi si tratta di maschi che fanno sesso con maschi; rimane costante, invece, il numero di donne con nuova diagnosi di HIV (30%). Nel 2016 sono state segnalate 796 nuove diagnosi di HIV in donne, delle quali 488 (61,3%) in donne straniere e 297 (38,7%) in donne italiane.

Questi sono i numeri condivisi sull’ultimo bollettino del Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità i cui dati si riferiscono al 2016.

E sulla diffusione elevata del virus HIV il Prof. Massimo Andreoni, Professore Ordinario di Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Roma Tor Vergata, spiega: “Un elemento da non sottovalutare perché equivale a un grosso fallimento: non siamo stati in grado di interrompere la trasmissione di questa malattia”.

HIV COME SI PRENDE: LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE PIÙ DIFFUSE DEL VIRUS HIV

La modalità di contagio HIV prevalente è quella sessuale (guarda il video di come il virus HIV infetta le altre cellule durnte il sesso), mentre la trasmissione tramite tossicodipendenza riguarda una quota minimale, pari a pochi punti percentuali. Si osserva, anche, un rilevante numero di stranieri con una nuova diagnosi di HIV. È stato stimato, inoltre, che il 40% delle persone alla prima diagnosi risulta essere inconsapevole di essersi esposta all’HIV. La trasmissione per uso iniettivo di sostanze, la trasmissione eterosessuale, l’essere residenti nel Nord Italia, il genere femminile, nonché l’età più avanzata sono risultati fattori di rischio associati alla inconsapevolezza del rischio di HIV.

HIV: LE REGIONE IN ITALIA DOVE IL VIRUS HIV È PIÙ DIFFUSO

Lombardia e Lazio sono le regioni dove si sono registrate il maggior numero di nuove diagnosi da contagio HIV, rispettivamente con 691 e 557 nuovi casi. A seguire, invece, troviamo l’Emilia Romagna (328), la Toscana (292), la Sicilia (274), il Piemonte (253) e il Veneto (210). A livello di incidenza, invece, queste le regioni con incidenza superiore alla media nazionale: Lazio (8,5), Marche (7,2), Toscana (7,1), Lombardia (6,7), Liguria (6,6). Emilia Romagna (6,5), Umbria (6,2) e Piemonte (5,8).

HIV: CONGRESSO ICAR, ROMA 22-24 maggio 2018

ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research) compie quest’anno dieci anni: l’evento si terrà dal 22 al 24 maggio 2018 a Roma. Il congresso, presieduto dai professori Massimo Andreoni, Andrea Antinori e Carlo Federico Perno, si svolgerà presso Ergife Palace Hotel. Attesi oltre ottocento specialisti tra ricercatori, medici, specialisti di vari settori coinvolti nell’assistenza e cura dell’infezione da HIV, volontari delle associazioni impegnate nella lotta contro l’AIDS. ICAR è organizzata sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e con il patrocinio di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica.