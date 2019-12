Ictus e sonno: dormire troppo aumenta il rischio, ecco come evitarlo

Ictus e sonno: uno studio cinese afferma che dormire più di 9 ore al giorno aumenta fino al 25% il rischio di ictus - Salute e benessere

L'accidia è un peccato capitale e sembra proprio che faccia davvero male alla salute. Troppe ore di sonno la notte o nell'arco della giornata aumenterebbero fino a quarto il rischio di ictus, disturbo che colpisce 200mila persone ogni anno in italia e terza causa di morte dopo malattie cardiovascolari e tumori. La scoperta arriva da uno studio cinese pubblicato su Neurology.

Ictus e sonno: ecco come riposarsi in modo corretto per prevenire l'ictus - Salute e benessere

Gli scienziati della Huazhong University of Science & Technology di Wuhan, in Cina, hanno analizzato per 6 anni le abitudini del sonno di 31.750 soggetti. I ricercatori non hanno tenuto conto di parametri come alimentazione e stile di vita ma solo come i partecipanti dormivano. Dai dati è emerso che chi in media dorme più di 9 ore al giorno aveva un rischio superiore del 23% di incorrere nell'ictus. Anche i pisolini durante la giornata di più di 90 minuti aumenterebbero il rischio di ictus del 25% rispetto a quelli con una durata di meno di mezz'ora. Per chi dormiva più di 9 ore al giorno e faceva anche qualche pisolino durante la giornata il rischio saliva addirittura dell'85%. Anche dormire poco non farebbe comunque bene alla salute. Chi riposa poco ha un rischio di avere ictus più alto del 29% rispetto a chi dorme in modo equilibrato.

Ictus e sonno: le possibili cause per cui dormire troppo aumenta il rischio - Salute e benessere

I ricercatori non hanno ancora individuato i motivi di questa correlazione tra sonno e ictus ma si ritiene che il maggiore rischio per chi dorme troppo sia legato al fatto che in questi soggetti spesso i livelli di colesterolo nel sangue sono più alti. Molti inoltre sono in sovrappreso. Entrambi questi fattori influiscono sulla possibilità di affrontare in futuro l'ictus.

Ictus come prevenirlo: alcuni consigli utili - Salute e benessere

Per prevenire l'ictus non bisogna solamente dedicare le giuste ore al sonno ma anche stare attenti ad altri fattori come il colesterolo alto e la pressione alta, i cui sintomi sono spesso sottovalutati. Seguire una dieta corretta può aiutare a proteggere il cuore e ridurre sensibilmente il rischio di ictus e altre patologie gravi.