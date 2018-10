Riconoscere il volto: le persone possono riconoscere 5000 volti, lo studio

RICONOSCERE IL VOLTO DI UNA PERSONA: LE PERSONE POSSONO RICONOSCERE 5000 VOLTI

Ricordare i volti: famiglia, amici, conosciuti in metropolitana, personaggi pubblici dal vivo o sugli schermi, gli umani riconoscono 5000 volti, hanno detto gli scienziati nel primo studio su questo argomento mai realizzato.

Durante la maggior parte della storia, gli esseri umani vivevano in piccoli gruppi di un centinaio di individui, un modello che è cambiato drasticamente negli ultimi secoli.

Uno studio condotto da scienziati dell'università britannica di York ha scoperto che le nostre capacità di riconoscimento facciale ci permettono di elaborare le migliaia di facce che incontriamo in ambienti sociali, sui nostri smartphone e sui nostri schermi televisivi ogni giorno.

"Nella vita di tutti i giorni, siamo abituati ad identificare amici, colleghi e celebrità e molte altre persone dai loro volti", ha detto Rob Jenkins, del Dipartimento di Psicologia di York. "Ma nessuno ha stabilito in realtà quanti volti le persone riconoscono."

QUANDO NON TI RICORDI IL VOLTO DI UNA PERSONE FORSE SEI GIÀ A QUOTA 5000: LE PERSONE POSSONO RICONOSCERE 5.000 VOLTI. LO STUDIO

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B , Jenkins e il suo team hanno chiesto ai partecipanti di annotare quanti più volti ricordassero dalle loro vite personali.

Ai volontari è stato quindi chiesto di fare lo stesso con persone che hanno riconosciuto ma che non conoscevano personalmente.

Sono stati inoltre mostrati migliaia di immagini di personaggi famosi - due foto di ciascuno per garantire la coerenza - e hanno chiesto di quali hanno riconosciuto i volti.

Il team ha trovato un'enorme quantità di volti che ogni partecipante poteva ricordare, da circa 1.000-10.000.

"Abbiamo scoperto che la gente conosce in media circa 5.000 volti", ha detto Jenkins.

"Sembra che qualsiasi dispositivo mentale ci permetta di differenziare dozzine di persone ma ci permette anche di differenziare migliaia di persone."

LE PERSONE POSSONO RICONOSCERE 5.000 VOLTI: PASSI AVANTI NEL RICONOSCIMENTO FACCIALE

Il team ha affermato di ritenere che questa cifra, la prima base del vocabolario facciale umano, possa favorire lo sviluppo di software di riconoscimento facciale sempre più utilizzati negli aeroporti e indagini penali.

LE PERSONE POSSONO RICONOSCERE 5.000 VOLTI: DIFFERENZA TRA VOLTI SCONOSCIUTI E VOLTI FAMILIARI

Può anche aiutare gli scienziati a capire meglio i casi di identità errata.

"La ricerca psicologica negli esseri umani ha rivelato importanti differenze tra il riconoscimento facciale sconosciuto e familiare", ha detto Jenkins.

"I volti sconosciuti sono spesso erroneamente identificati. I volti familiari sono identificati in modo molto affidabile, ma non sappiamo esattamente come. "

Mentre il team si è focalizzato su quanti visi effettivamente gli umani conoscono, ma ha dichiarato anche che potrebbe essere possibile per alcune persone continuare a imparare a riconoscere un numero illimitato di volti, con un allenamento sufficiente.

Hanno sottolineato che il cervello ha una capacità quasi illimitata di memorizzare parole e lingue - i limiti su questi invece derivano dal tempo e dalla motivazione dello studio.

La gamma di volti riconosciuti dai partecipanti andava molto al di là di ciò che poteva essere utile dal punto di vista evolutivo: per migliaia di anni probabilmente gli esseri umani avrebbero incontrato solo poche decine di persone per tutta la vita.