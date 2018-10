Samsung Bioepis annuncia il lancio di Imraldi in Europa

Samsung Bioepis e il suo partner Biogen hanno annunciato oggi il lancio di IMRALDI® (adalimumab)

IMRALDI è un biosimilare di riferimento di HUMIRA®, nei principali mercati europei. Commentando il lancio, Sang-jin Pak ha affermato:

"Questo è un momento di grande orgoglio per Samsung Bioepis: il lancio di IMRALDI significa che ora siamo in grado di offrire biosimilari di riferimento per i tre i farmaci anti-TNF più prescritti in Europa1. Ampliare la scelta di questi tipi di farmaci per i medici e i pazienti, a un costo unitario inferiore, può apportare benefici ai pazienti e ai sistemi sanitari nell'intera regione.

In soli sei anni dal momento di fondazione della nostra azienda, abbiamo creato uno dei più forti canali di rifornimento di biosimilari del settore. Ci siamo riusciti investendo nel nostro personale altamente specializzato e sfruttando i processi innovativi al fine di ottimizzare l'efficienza senza compromettere la qualità.

Sei dei farmaci più venduti nel 2017 erano farmaci biologici2, e la quota di spese sanitarie a loro dedicata è in rapida crescita3. Ciò attribuisce ai biosimilari un importante ruolo nel contribuire a rendere più sostenibili i sistemi sanitari. Con il lancio di IMRALDI, speriamo che più pazienti in Europa possano avere accesso a farmaci anti-TNF.

Aspiriamo a diventare un leader globale nel settore biofarmaceutico attraverso lo sviluppo di farmaci biologici di alta qualità rivolti alle più importanti aree terapeutiche in cui vi è la necessità di una più ampia scelta o maggiori opportunità di innovazione. E intendiamo farlo in modo tale da contribuire a ridurre i costi sanitari.

Noi agiamo diversamente, sostituendo i processi esistenti con processi nuovi e innovativi. È sufficiente guardare i bestseller con cui devono competere i nostri biosimilari per capire che siamo non abbiamo paura di sfidare lo status quo.

Siamo orgogliosi del dinamismo e dell’agilità che ci caratterizzano in qualità di giovane società con obiettivi chiari e ambiziosi. Ci muoviamo velocemente, ma con un incrollabile impegno nei confronti della qualità.

Riteniamo che essere aperti all’innovazione e alla collaborazione siano le migliori modalità per raggiungere il successo. Ecco perché collaboriamo con Biogen nella produzione e nella commercializzazione. Le notevoli capacità commerciali di Biogen hanno rappresentato un potente strumento per raggiungere il mercato, consentendoci al contempo di concentrarci per affinare le nostre capacità di sviluppo”.