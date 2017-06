Previsioni meteo Italia estate 2017

“Stiamo vivendo una temporanea attenuazione del caldo sull’Italia, permessa dall’arretramento dell’anticiclone africano verso l’Europa occidentale: l’alta pressione si è infatti sbilanciata tra Spagna, Francia e Inghilterra, mentre correnti più fresche hanno raggiunto il nostro Paese passando da nordest. Il calo più evidente delle temperature si avrà domani (domenica), riguarderà tutto il paese e sarà sensibile sul versante adriatico; al Centrosud il calo termico sarà accompagnato da una moderata ventilazione da Nord. Dopo questa breve interruzione del caldo, già la prossima settimana tornerà a prevalere il tempo stabile, caldo e soleggiato a causa di un nuovo rinforzo dell’alta pressione di matrice africana. Lunedì e martedì- affermano i meteorologi di Meteo.it- le temperature saranno in rialzo e nuovamente sopra la media stagionale, ma su livelli ancora accettabili, poi da mercoledì vivremo una nuova intensificazione del caldo afoso con temperature che si riporteranno anche attorno ai 35 gradi.”

Meteo: estate 2017 con caldo rovente. Previsioni

Domenica cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nelle prime ore del mattino possibili piogge isolate tra il sud della Calabria ed il nordest della Sicilia; nel pomeriggio qualche nube su Sardegna e Sicilia centromeridionali. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali sul resto dell’Italia, con rinforzi soprattutto al mattino su medio Adriatico, Puglia e Ionio. Mare mosso tra Adriatico centrale e Sud. Temperature in generale e sensibile calo: previsti nel pomeriggio 25°C ad Ancona, Pescara, Brindisi e Bari, 26°C a Rimini, 27°C a Perugia, 28°C a Torino, Viterbo, Palermo, 29°C a Aosta, Roma, Firenze, e Cagliari, 30°C a Bologna e Milano, 32°C ad Alghero.

Meteo 2017 Italia: estate caldissima. Le previsioni

Dopo questa breve interruzione del caldo, già la prossima settimana tornerà a prevalere ancora il tempo stabile, caldo e soleggiato a causa del rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale. Lunedì e martedì le temperature saranno in rialzo e nuovamente sopra la media stagionale, ma su livelli ancora accettabili, poi da mercoledì vivremo una nuova intensificazione del caldo afoso con temperature che si riporteranno anche attorno ai 35 gradi. Vivremo dunque una nuova ondata di caldo africano, con valori di alcuni gradi al di sopra della norma (specie al Centro-Nord), e una quasi totale assenza di piogge (a parte alcuni temporali di calore principalmente sui rilievi) che aggraverà la ormai critica condizione di siccità. Nel dettaglio lunedì tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nube in più nel pomeriggio su Appennino meridionale e settori interni della Sicilia orientale. Venti moderati settentrionali al Centrosud, in graduale indebolimento. Temperature massime in rialzo.