A Milano focus sui disturbi alimentari nella Giornata del Fiocchetto Lilla

A Milano focus disturbi alimentari nella Giornata del Fiocchetto Lilla

Nel nostro Paese, circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare; problematiche che per il 96% riguardano le donne anche se è in aumento la componente maschile.

Domani, venerdì 15 marzo, nella Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, momenti di riflessione e confronto sul tema con personale sanitario, medici e associazioni all’interno della kermesse “Salute Direzione Nord”, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete all’Hotel Principe di Savoia, con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione Amici delle Stelline.

Al disagio alimentare, soprattutto nei giovani, saranno dedicati diversi momenti nel corso della giornata. Momento clou, alle ore 18.00, lo spazio curato dalla Onlus Never Give Up, protagonista di una tavola rotonda con Stefania Sinesi – presidente di Never Give Up, Stefano Erzegovesi – responsabile Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Ospedale San Raffaele di Milano e Claudia Mazzeschi – direttore Dipartimento Università degli Studia di Perugia.

Di problematiche legate al cibo si parlerà anche ore 12.30 con la presentazione del libro Diabete e Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli; e alle ore 16.00, con il talk “Nutrizione. Oltre la comune opinione” al quale partecipano Emanuele Monti Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia, Alessandro Cattaneo - Deputato, Mariangela Rondanelli -Università di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecniche dietetiche Associate, Daniela Abbatantuono - Fondatrice Associazione Fraparentesi.