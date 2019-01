Addio al progetto arancione: tutti dentro il Pd. Con Zingaretti

Tutti dentro. Pisapiani, ex pisapiani, arancioni e fautori delle cose rosse uno due e tre. Muore il progetto di Sinistra per Milano, di fatto. Muore il progetto dei comitati. Muore forse una progettualità legata all'ex sindaco, con il suo ritiro dalle scene politiche (troppo in anticipo, perché se avesse tenuto duro al posto di Zingaretti probabilmente ci sarebbe lui acclamato pure a furor di popolo). Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano, quelli che furono pisapiani, sono in procinto di rientrare (o di entrare per la prima volta), all'interno del Pd. Per capirlo, basta leggere il post di Emilio Ballarè, esponente di spicco della sensibilità pisapiana: "Le prossime primarie del PD mi riguardano. Mi riguardano anche se non sono mai stato nel PD. Credo che ogni ipotesi di costruzione dell'alternativa allo stato di cose presenti debba poter contare su un PD in grado di chiudere la stagione che abbiamo alle spalle. Non voglio "spiegarla al PD". Voglio un campo largo e progressista che possa contare anche sul PD. Per questo le primarie ci riguardano. Per questo penso che Zingaretti possa essere una speranza positiva per il futuro. Poi il futuro va costruito".

Ancora più esplicito il documento allegato e le firme. Si va da Natascia Tosoni a Chiara Cremonesi, da Davide Fracasso a David Gentili, da Luca Gibillini a Marco Mazzei a Simone Zambelli. Nelle firme, ad oggi, mancano Anita Pirovano e Mirko Mazzali. (CLICCA PER L'APPELLO INTEGRALE)





fabio.massa@affaritaliani.it