Adriano Celentano compie 82 anni, il tip tap sui Navigli conquista il web

Adriano Celentano compie 82 anni e balla un tip tap sulla Darsena a dimostrazione che è in splendida forma. Celentano è nato a Milano il 6 gennaio 1938 e proprio alla via dove è nato e cresciuto a dedicato la celeberrima canzone Il Ragazzo della Via Gluck. Passeggiando sui Navigli ha improvvisato un balletto da vero showman quale è.