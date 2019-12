Moncler, Unicredit, Wiit, Cerved e A2A: ecco gli Affari a Piazza Affari

Moncler sotto i riflettori. Bloomberg ha scritto che sarebbe in corso una trattativa con Kering, la holding di controllo di alcuni grandi marchi del Lusso, tra cui Gucci. A queste indiscrezioni è seguito un comunicato del presidente e a.d. Remo Ruffini, il quale ha precisato di intrattenere periodicamente contatti con investitori e altri operatori su potenziali opportunità strategiche, senza che, allo stato, vi sia alcuna concreta ipotesi allo studio. Clicca per approfondire

Unicredit. Due importanti broker hanno alzato il target price alla luce delle novità del nuovo Piano industriale presentato a Londra. Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo da 15,50 a 15,60 euro, confermando il giudizio Overweight. Credit suisse ha portato il target price da 14,60 a 14,80 euro, ribadendo il giudizio Outperform. Clicca qui per approfondire

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, segna una performance spettacolare da inizio 2019: +164%. La capitalizzazione di borsa è cresciuta a circa 243 milioni di euro. In una recente intervista apparsa su Affari&Finanza di La Repubblica, l'AD Alessandro Cozzi ha dichiarato di attendersi 100 milioni di ricavi in 2 anni. Clicca qui per approfondire

Cerved è un primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management. Secondo Il Sole 24 Ore, nella gara per comprare la divisione di Cerved che gestisce i crediti deteriorati, sarebbero restati soltanto due player: Credito Fondiario e Intrum. Il management di Cerved non avrebbe ancora preso una decisione e aspetterebbe di vedere le offerte prima di trarre delle conclusioni. Clicca qui per approfondire

A2A, tramite la controllata A2A Rinnovabili, ha siglato un accordo con il gruppo Talesun, per l’acquisizione di progetti fotovoltaici di una capacità complessiva di circa 1 Gigawatt. L’accordo prevede la realizzazione di impianti senza incentivi e consentirà a A2A di posizionarsi fra i primi operatori del settore in Italia. Clicca qui per approfondire