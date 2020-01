Unicredit, TIP, Finlogic, Falck, CleanBnB: i titoli della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Uncredit sotto i riflettori. Il presidente del consiglio di sorveglianza della BCE, Andrea Enria, si è impegnato a rimuovere alcuni ostacoli alle fusioni bancarie transnazionali nella zona euro, come le restrizioni al trasferimento di liquidità tra le filiali in diversi Paesi. Le parole di Enria favoriscono in particolare Unicredit, che ha cercato per anni di trasferire denaro dalla sua controllata tedesca HVB, ma ha finora incontrato la resistenza del supervisore tedesco Bafin. Clicca qui per approfondire

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata. La società ha pubblicato le performance del titolo aggiornate al 24 gennaio 2020. In dettaglio, il Total Return di Tip degli ultimi 5 anni è stato pari al +171,4%, il valore medio si è attestato al +34,3%. La performance borsistica di Tip è stata pari a +152%, e ha superato sia l’indice principale della borsa (Ftse Mib +15,5%), sia il segmento Star (+93,8%). Clicca qui per approfondire.

Falck Renewables è un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile. Galp ha acquistato il portafoglio di impianti fotovoltaici di Acs. È una maxi-operazione da 2,2 miliardi di euro. L'operazione è in linea con l’obiettivo strategico di Galp di destinare il 40% circa dei suoi investimenti alla transizione energetica. Un contesto positivo per Falck Renewables, tra i principali operatori in Europa nelle rinnovabili. Clicca qui per approfondire

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha perfezionato l’acquisizione della totalità di Staf ad un prezzo complessivo di 4,6 milioni di euro, somma integralmente versata ai venditori. Nel 2018, Staf ha registrato ricavi delle vendite pari a 9,8 milioni di euro, e un EBITDA di 0,5 milioni. Clicca qui per approfondire

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Internet è sempre più importante nell’organizzazione dei viaggi degli italiani. Il 97% del campione lo ha utilizzato nelle fasi di ispirazione e ricerca e l’85% per prenotare l’alloggio della vacanza principale organizzata nel 2019. Una situazione positiva per CleanBnB, che nel 2019 ha gestito oltre 26.000 soggiorni (+121%) e cavalcato la crescita del mercato. Clicca qui per approfondire