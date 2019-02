Area B, il day after. Granelli: "Non ci sono stati disagi a Milano"

"Oggi a Milano e' partita Area B. Innanzitutto grazie a tutti coloro che ci stanno lavorando e ai cittadini, milanesi e non, che si sono mossi in citta' con il trasporto pubblico, con la bicicletta, a piedi e con la propria auto. Abbiamo superato il test del primo giorno, infatti non ci sono stati problemi di traffico diversi dal solito e non si sono creati disagi in citta' o ai varchi della ztl". E' quanto ha scritto ieri su Facebook l'assessore alla Mobilita' e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli , in relazione all'entrata in vigore di area B, la nuova ztl che copre gran parte della citta'.

"Confronteremo tutti i dati relativi agli ingressi insieme alla Motorizzazione ma abbiamo bisogno di un po' di tempo per elaborarli" spiega. "A noi interessa come respirano i milanesi, ma anche coloro che vengono a Milano, quelli che abitano in Citta' metropolitana o nel resto della Lombardia e pianura padana - sottolinea - . Se insieme riusciamo a dimostrare che esistono azioni che aiutano a cambiare, mettendo risorse per migliorare il trasporto pubblico e per sostenere chi cambia veicolo, diminuiranno le emissioni non solo a Milano ma in tutta la pianura padana". "Rinnovo quindi il mio grazie ai milanesi e non - aggiunge Granelli - che con noi stanno sfidando l'inquinamento, e l'appello alle altre istituzioni per fornire opportunita' di cambiamento ai cittadini e alle imprese, e un appello anche ai produttori di veicoli, perche' mettano sul mercato mezzi efficaci e ad un costo possibile, perche' chi vuole muoversi lo possa fare con l'aria pulita".