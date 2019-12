Atm, Luca Bianchi verso l'addio. Il presidente va nel cda Olimpiadi

Non si sa ancora se lascerà subito Atm, oppure se lo farà dopo il prossimo bilancio. Quel che è certo è che - secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano - l'esperienza di Luca Bianchi in Atm è finita. L'attuale presidente ha vissuto un periodo importante alla guida dell'azienda, recentemente finita sotto attacco per le frenate improvvise, nel quale però non sono mancate le incomprensioni con il direttore generale Arrigo Giana. Quest'ultimo ha in mano saldamente le redini, e dunque per Luca Bianchi era chiaro che il mandato in scadenza avrebbe consigliato nuove destinazioni. Secondo quanto può riferire Affari, Luca Bianchi è in pole position per uno dei posti del cda delle Olimpiadi spettanti al Comune. Regione e Comune di Milano hanno due posti a testa e un quinto posto "condiviso". Si rispetta la parità di genere, e dunque Bianchi sarà il nome maschile scelto da Palazzo Marino. Se l'indiscrezione sarà confermata, l'incognita sarà sull'azienda dei trasporti: chi la gestirà nel prossimo futuro? E Bianchi lascerà fin dalla fine di gennaio?

