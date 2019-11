Autonomia, Fontana: "Fase di stallo, può ancora succedere di tutto"

Autonomia, il governatore lombardo Attilio Fontana incontrerà venerdì il ministro Francesco Boccia. E spera di uscire dal vertice con passi in avanti significativi. "Venerdi' sicuramente ci sara' un incontro importante con il ministro - ha commentato questa mattina -, in occasione del quale cercheremo di capire quali siano le vere intenzioni del governo" e "avremo le idee un po' piu' chiare, almeno me lo auguro". "Per ora siamo in una fase abbastanza di stallo - ha aggiunto Fontana -. Ho valutato positivamente il fatto che ci sia stato inviato questo Ddl da valutare, pero' siamo ancora in una fase in cui puo' succedere di tutto: cioe' che ci sia la volonta' di concludere la riforma oppure che ci sia la volonta' di buttare avanti la palla per prendere tempo".

Da Fontana anche una stoccata ad un altro ministro, Giuseppe Provenzano, secondo il quale Milano non restituisce abbastanza al Paese: "Prima di fare certe affermazioni dovrebbe pensarci non una ma due volte. Dovrebbe guardare un po' meglio tutto, il ministro Provenzano, che si e' accorto ieri dopo un anno che con la richiesta di autonomia non chiediamo un euro in piu'. Forse non ha letto che la Lombardia restituisce al resto del paese 54 miliardi di residuo fiscale - ha aggiunto il governatore -, forse non sa che la sanita' lombarda assiste tantissimi cittadini che provengono anche dal Sud".