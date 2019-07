Autonomia, Presidente Fontana: pronti a riforma che dia più servizi e non danneggia nessuno



"Con determinazione va spiegata la verita' sull'Autonomia. E' importante smontare le fake news. Siamo per una riforma che non danneggi nessuno e si occupi di vita reale. Vogliamo piu' responsabilita' per dare piu' servizi ai cittadini e piu' efficacemente". Cosi', sulla sua pagina Facebook, in sintesi, il presidente della Regione Lombardia, torna a chiarire la sua posizione sull'Autonomia.



"Siamo certi - conclude il governatore Fontana - che tutte le persone serie, a Nord come a Sud, sapranno accettare la sfida della modernita'".

Autonomia, Fico: non si fa con gli insulti



"Un'intesa e' tra due parti, in questo caso Regione e governo, cioe' il presidente del Consiglio. E le parti devono parlarsi e non insultarsi". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando delle posizioni espresse dai governatori di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, in risposta alla lettera del premier Giuseppe Conte.



"Questa intesa - aggiunge Fico a margine di una visita al carcere minorile di Napoli - trasferisce potesta' legislativa dalle Camere alle Regioni. Da presidente della Camera dico che questo non puo' avvenire se non in un passaggio serio e sostanziale, dove il parlamento sia centrale. Questo e' il punto. Se il parlamento modifica le intese - ribadisce -, come e' nel suo diritto e dovere, allora quelle intese tornano a Regioni e governo".