Bambini farfalla, da Regione Lombardia un milione a team italo-tedesco

Michele De Luca, Tobias Hirsch e Graziella Pellegrini si aggiudicano l'edizione 2018 del Premio 'Lombardia e' ricerca', il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna 1 milione di euro alla migliore scopertascientifica nell'ambito delle Scienze della Vita individuata da una giuria di 15 top scientist di livello internazionale. Ad annunciarlo e' il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, dopo che la commissione del premio, presieduta dal nefrologo Giuseppe Remuzzi, Docente del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Universita' degli Studi di Milano e coordinatore Ricerche dell'Istituto Mario Negri, ha indicato nella serata di ieri il nome del vincitore.

Il team italo-tedesco ha convinto la giuria per lasperimentazione di terapia genica ex-vivo per la cura dellaforma Giunzionale dell'Epidermolisi Bollosa o 'Sindrome deiBambini Farfalla', condotta per la prima volta al mondo. Unascoperta molto importante resa celebre dall'applicazione clinicache ha coinvolto un bambino di 7 anni, Hassan, rifugiatosiriano accolto in Germania insieme alla sua famiglia, che avevaperso quasi tutta la sua pelle e che grazie all'intervento delgiovane chirurgo Tobias Hirsch (coadiuvato dai pediatri TobiasRothoeft e Norbert Teig, oltre al dermatologo Johann W. Bauer),insieme all'equipe guidata proprio da De Luca, ha ripreso acondurre una vita normale e a distanza di 3 anni da quellaterribile esperienza oggi sta bene. L'Epidermolisi Bollosa e'infatti una rara e invalidante malattia genetica che provocabolle e lesioni sulla pelle e nelle mucose interne. Ed e'accomunata alla fragilita' delle ali di una farfalla proprio percome l'epidermide si stacca dal derma.

"Con questo riconoscimento premiamo una scoperta di rilevanzamondiale, premiamo il coraggio di rendere realta' un'intuizioneda cui si aprono prospettive di cura anche per malattie piu'comuni: ai vincitori vanno le mie piu' vive congratulazioni" hadichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessorealla Ricerca, Innovazione, Universita', Export eInternazionalizzazione Fabrizio Sala.

"La Giuria - ha sottolineato ancora il vicepresidente - hastabilito che il 70% del Premio sia dedicato a sviluppareattivita' sul territorio in collaborazione con il sistema dellaricerca lombardo. Si tratta di un riscontro significativo nonsolo in termini di competitivita' ma anche di occupazione. Conqueste politiche stiamo rendendo la Lombardia sempre piu' un HubInternazionale in materia di Ricerca e Innovazione".

La cerimonia di consegna del Premio 'Lombardia e' ricerca' siterra' al Teatro La Scala di Milano il prossimo 8 novembre, datadella Giornata della Ricerca istituita da Regione Lombardia inmemoria di Umberto Veronesi, nel giorno dell'anniversario dellasua scomparsa.

I vincitori sono riusciti, per laprima volta al mondo, a rigenerare, mediante terapia cellulare egenica con cellule staminali transgeniche, l'intera epidermidedi un paziente affetto da Epidermolisi Bollosa Giunzionale ingravissimo pericolo di vita. Tale procedura ha permesso alpaziente di riprendere una vita normale. Oltre al risultatoclinico, la ricerca ha aiutato a capire i meccanismi cheregolano l'auto-rinnovamento e la rigenerazione dell'epidermideumana.

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA - Il premio 'Lombardia e' Ricerca' vaquest'anno a scienziati e clinici che lavorando insieme inItalia e Germania sono riusciti con successo a combinare terapiacellulare e genetica per guarire una malattia rara gravissima:l'Epidermolisi Bollosa Giunzionale, dovuta a una alterazione delgene LAMB3, che non di rado porta a morte i piccoli pazienti. DeLuca e il suo gruppo, che comprende la sua prima collaboratricedott.ssa Pellegrini e i chirurghi e i pediatri del centroustioni dell'Universita' della Ruhr di Bochum, hanno preso incura un bambino di 7 anni arrivato in Germania dalla Siria incondizioni disperate.

Gli scienziati italiani sono stati capaci di modificare partedella cute del piccolo attraverso un'operazione di trasferimentogenico, che ha consentito di sostituire il gene malato con ilgene normale. Tobias Hirsch, giovanissimo chirurgo capo dellachirurgia plastica dell'ospedale tedesco, si e' poi preso laresponsabilita' dell'intervento.

In diverse riprese il paziente ha potuto essere completamentericoperto di pelle normale, che nel frattempo era stata creatain laboratorio a Modena a partire da piccoli frammenti prelevatia Ruhr e poi corretti in Italia.

Il premio va all'intuizione di De Luca e dei suoi collaboratorie alla capacita' di trasferire queste intuizioni nella pratica,collaborando con un'equipe di pediatri e chirurghi plastici trai migliori del mondo. Premiando Hirsch, si intende riconoscereil lavoro svolto dall'intero gruppo clinico coinvolto nellascoperta.

Questo intervento apre prospettive inimmaginabili fino a pochianni fa, con la possibilita' di curare numerose altre malattiedella cute e di trovare applicazione anche per malattie piu'comuni. Da questo caso, infatti, gli scienziati hanno trattoinformazioni preziosissime sul comportamento delle cellulestaminali e sulla loro capacita' di riparare le lesioni.

LE CANDIDATURE - Al premio 'Lombardia e' ricerca' possonoconcorrere scienziati in attivita' e puo' essere conferito a unasingola persona o a un gruppo di ricerca. Le candidature alpremio possono essere presentate da tutti gli scienziaticompresi nella Lista 'top italian scientists', che presentano unH-index (un numero che racchiude sia la produttivita' chel'impatto della produzione culturale o scientifica di unapersona basato sulle citazioni ricevute) pari o superiore a 50.Per l'edizione 2018 sono arrivate proposte di candidatura daoltre 130 scienziati che operano in alcune delle maggioriAccademie, istituzioni e societa' scientifiche nazionali einternazionali, come ad esempio l'Accademia dei Lincei o loEuropean Association for Cancer Research. I Paesi di provenienzaoltre all'Italia, tra gli altri, sono stati: Stati Uniti,Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera e Australia.

LA GIURIA - Composta da 15 membri, e' presieduta dal nefrologoGiuseppe Remuzzi, Docente del Dipartimento di Scienze Biomedichedell'Universita' degli Studi di Milano e coordinatore Ricerchedell'Istituto Mario Negri. Quest'anno ha accresciuto il proprioprofilo internazionale con l'ingresso di diversi scienziatiattivi in importanti sedi estere: dalla University of Californiaa San Diego al Cambridge Graphene Centre, dalla ICAHN School forMedicine Mount Sinai al La Jolla Institute. L'elenco completodei giurati si trova al seguente link https://bit.ly/2lZdm0O

EDIZIONE 2017 - Il Premio internazionale 'Lombardia e' Ricerca'2017, sempre del valore di 1 milione di euro, maggiore di unsingolo premio Nobel, e' stato assegnato al professor GiacomoRizzolatti, che da anni collabora con l'ospedale Niguarda diMilano ed e' direttore del Dipartimento di Neuroscienzedell'Universita' di Parma, per la scoperta dei neuroni specchio,base fisiologica dell'empatia e dunque del carattere socialedell'uomo