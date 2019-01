Ferimento Niccolò Bettarini, chiesti 1 mln e mezzo ai presunti aggressori

Niccolo' Bettarini, tramite il legale Alessandra Calabro', chiede una provvisionale subito esecutiva di un milione e 500mila euro ai suoi 4 presunti aggressori imputati nel processo col rito abbreviato. Nell'udienza di oggi, il legale di parte civile si e' associato alla richiesta formulata nelle scorse udienza dal pm Elio Ramondini di condannare i quattro a 10 anni.

L'avvocato Mirko Perlino, difensore di uno degli imputati, Alessandro Ferzoco, ha chiesto di derubricare il tentato omicidio in lesioni aggravate e in subordine le attenuanti generiche e quella del "reato diverso da quello voluto". Il 20enne figlio dell'ex calciatore Stefano Bettarini e della presentatrice Simona Ventura era stato preso a calci e a pugni e poi accoltellato il primo luglio scorso davanti alla discoteca 'Old Fashion'.