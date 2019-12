Bimba rapita dal padre a Milano ritrovata in Danimarca

Si trova in Danimarca in una struttura della polizia danese la bambina rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre, il siriano Maher Balle, che già l'aveva rapita tre anni fa per tenerla con sé nel proprio Paese di origine. La piccola era stata ritrovata e a novembre restituita alla madre, originaria dell'Ecuador e separata dall'uomo. Ma dopo un mese il padre si era presentato nelle scuole medie frequentate dalla figlia e l'aveva nuovamente rapita. Ora il nuovo ritrovamento in Danimarca grazie alle indagini della squadra mobile di Milano e dello Scip: la ragazzina sta bene.