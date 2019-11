Bolognini: Balotelli cacciato dall’allenamento? Strano non sia colpa di Lega

"Balotelli cacciato dall’allenamento? Strano che qualcuno non abbia detto che è colpa del clima di odio che Salvini e la Lega creano nel paese". Questo il commento del commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini alla notizia che il calciatore Mario Balotelli è stato cacciato dall’allenamento del Brescia dall’allenatore Fabio Grosso. Nel frattempo è di oggi la notizia che non ci sarà la chiusura del settore dopo i cori razzisti contro Mario Balotelli. Cosi' ha deciso la corte sportiva d'appello nazionale della Figc che oggi ha sospeso la chiusura del settore est dello stadio Bentegodi di Verona che era stata disposta dal giudice sportivo dopo Verona-Brescia. Per la federazione servira' un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto. La partita Verona-Fiorentina di domenica vedra' il settore agibile.